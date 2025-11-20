Camionul oprit la granița cu Moldova era plin cu arme de război: 20 de lansatoare antitanc, 7 lansatoare de grenade și muniție

Camionul mai conţinea un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet.Foto: colaj capturi Antena 3 CNN

Un camion încărcat cu armament de război a fost oprit la intrarea în România. Transportul venea din Republica Moldova şi urma să ajungă în Portul Constanţa, cu destinaţia Israel. Cel puţin aşa era menţionat în documentele de export, în care se preciza că încărcătura conţine deşeuri metalice. În realitate însă, în camionul care urma să traverseze ţara noastră era plin cu lansatoare de rachete antitanc, lansatoare de grenade, muniţie, un sistem rusesc portabil de rachete şi elemente din două drone. Cazul a fost preluat de procurorii antimafia.

ACTUALIZARE: Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore de autoritățile moldovene în acest caz, relatează Agerpres. De asemenea, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au fost ridicate mai multe probe.



Urmărirea penală a fost pornită de către Serviciul Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, pentru contrabandă cu muniţii şi alte bunuri strategice, relatează şi Deschide.md.



Pentru investigarea cazului, procurorii PCCOCS au constituit un grup mixt de urmărire penală, din care fac parte ofiţeri ai Serviciului Vamal, ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) şi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Albiţa. România. Camionul a fost oprit la granița cu Republica Moldova, pe teritoriul ţării noastre. Potrivit surselor Antena 3 CNN, era încărcat cu 20 de lansatoare de rachete antitanc, 7 lansatoare de grenade, încărcate cu muniția aferentă, precum și elemente din două drone dezasamblate. Primii care au confirmat oficial informaţia au fost autoritățile moldovene.



„Camionul cu armament a fost descoperit în această noapte de autoritatea vamală română, după ce funcționarul serviciului vamal de pe partea moldovenească a solicitat inițierea controlului, având în vedere că scanerul se află pe partea română”, a transmis Radu Vrabie, șeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Camionul a fost oprit în jurul orei 01.30 dimineața. La volan, un cetăţean moldovean, în vârstă de 37 de ani. Potrivit jurnaliştilor din Republica Moldova, care au publicat şi câteva fotografii cu armamentul greu de război, camionul care urma să tranziteze România mai conţinea un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet.

Întrebat după şedinţa de guvern, ministrul român al Apărării a fost reţinut în declaraţii.



„Am primit informaţia printr-un mesaj în timpul şedinţei de Guvern. Am văzut-o la finalul şedinţei. Nu am mai multe informaţii în momentul acesta. De aici plec la minister, voi avea mai multe informaţii. Dar e bine că poliţiștii, vameșii, serviciile, şi-au făcut treaba și au oprit intrarea în țară a acestui transport”, a declarat Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale.

Oficial, marfa trecută în acte era compusă din deşeuri metalice şi urma să fie descărcată în containere, în portul Constanţa. Dosarul a fost preluat de DIICOT.



„Investigațiile au fost declanșate, după ce a fost depistat un autocamion, aparținând unei firme de transport din Republica Moldova, încărcat cu elemente de armament, având ca destinatar, conform documentelor, un beneficiar din Israel”, a transmis DIICOT.

A fost deschisă o amplă investigaţie, atât în România cât şi în Moldova.

