4 carti de dezvoltare personala, pe care le gasesti in exclusivitate la Bookzone!

Dezvoltarea personala este un termen intalnit tot mai des, insa arareori explicat in detaliu. In cea mai mare parte, este vorba de o investitie in propriul eu, astfel incat sa poti da piept cu orice incercare la care te supune viata. De aceea, in multe carti de dezvoltare personala putem intalni termenul de "proactiv", care defineste momentul in care, in loc de a astepta pentru ca lucrurile bune sa-si faca aparitia in viata noastra cu de la sine putere, ne mobilizam si facem ca acestea sa se intample. Poate ca vei avea parte de hopuri, insa experienta va fi cu atat mai bogata, iar recompensele nu vor intarzia sa apara, mai ales daca incepi sa citesti carti de dezvoltare personala! De aceea, pentru a urmari toate obiectivele de interes, va trebui sa ne luam un angajament fata de noi insine, acesta fiind si primul pas catre dezvoltarea personala.

In continuare, daca esti hotarat sa incerci si tu aceste "retete", iti prezentam cateva titluri prezente in exclusivitate la libraria online Bookzone , care detine si propria editura unde vad lumina zilei carti scrise de autori importanti, precum Silviu Iliuta sau Andrei Vulpescu. Iata 4 carti pentru dezvoltare personala, care pot fi comandate in exclusivitate de la Bookzone!

1. Barbatii inteligenti nu au nevoie de amante, Andrei Vulpescu - Cartea aceasta reprezinta un carusel de stari. Ea te poate intriga sau te poate revolta, te poate linisti sau te poate mangaia, te poate urca sau te poate trimite in cele mai intunecate colturi ale simtirii, te face sa razi sau te pune pe ganduri... Fix ca viata! Fiind o carte care atinge subiecte extrem de importante din viata de zi cu zi, vom enumara doar o mica dintre acestea:

Importanta fidelitatii intr-un cuplu;

Rolul si aportul sexului in relatia de cuplu;

Despre increderea in sine;

Tipologia sexului feminin, de ce femeia poate reprezenta cheia unei relatii;

Care sunt lucrurile de care e bine sa se tina cont in alegerea partenerului compatibil.

Comanda online aceasta carte de la Bookzone, la pretul redus de doar 19.90 de Lei!

2. Intoarce-te la tine cand nu mai stii cine esti, Monica Mihai -

Unele femei simt nevoia sa se reinventeze. Isi dau seama ca s-au pierdut si nu pot gasi drumul inapoi catre sine. Pare ca nu mai are sens nimic. Dar Monica Mihai te ajuta sa regasesti sensul, sa afli cine esti cu adevarat, sa te pui pe primul loc in viata ta, sa te ridici dupa fiecare piedica pe care o intalnesti in viata. Cu capul sus, cu demnitate, cu iubire neconditionata pentru sine.

"Intoarce-te la tine cand nu mai stii cine esti" este un "Mic indreptar emotional pentru femei", o calauza pentru sufletul tau pierdut, un ghid inclus in categoria de carti pentru dezvoltare personala si motivationale, dar mult mai mult de atat. Trebuie sa citesti pentru a-ti da seama de ce esti cu adevarat in stare si ce forta se ascunde in sufletul tau. Comanda aceasta carte de la Bookzone pentru doar 29 Lei!

3. Ajutor! Iubesc si doare - Ghid de igiena emotionala, Andrei Vulpescu & Gabriela Dumitriu - "Ajutor! Iubesc si doare" este ca o mana intinsa atat persoanelor care au pierdut busola, cat si celor care vor sa-si perfectioneze anumite abilitati. Aduce in dezbatere un concept nou, proaspat - igiena emotionala - fiind o carte care te ajuta sa te inveti, sa te studiezi, sa lucrezi cu tine si, de ce nu, sa inveti sa-ti controlezi gandurile, deciziile si sa-ti intelegi emotiile. Este un ghid si te va ajuta doar in masura in care ii vei permite sa te ghideze. 29 de Lei - exclusiv la Bookzone!

4. Femeia independenta, Daniela Irimia - Este o carte nascuta din dorinta autoarei de a vedea cat mai multe femei fericite si implinite. Prin intermediul acestei carti de dezvoltare personala, autoarea doreste sa ajute femeile sa devina independente emotional, psihologic, fizic si financiar. Pentru ca femeia poate fi orice isi doreste daca vrea, daca are sustinere si indrumarea potrivita. Despre ce inseamna cu adevarat "succesul" dar si despre greutatile care trebuie depasite pentru a te impaca cu propriul eu ne povesteste chiar autoarea:

"Vrand sa fiu cea mai buna versiune a mea, privind intotdeauna spre viitor, ratam prezentul. Voiam sa fiu o femeie de succes uitand sa fiu o femeie fericita si implinita. Dar am invatat sa fiu in contact cu mine, sa ma ascult, sa traiesc in prezent si sa ma bucur de drum si de rezultat.

Abia cand am acceptat ca sunt suficient de buna si ca e timpul sa ma opresc, sa ma bucur de ce sunt si am, am inteles de fapt ce inseamna dezvoltarea personala si independenta! Da, invat continuu, ma dezvolt si accept ca azi, acum, sunt cea mai buna versiune a mea".