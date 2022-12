Un avion de luptă F-35 s-a prăbușit la o importantă bază aeriană din SUA

Avionul s-a prăbuşit la sud de Ogden, în statul american Utah, după ce pilotul aeronavei a fost recuperat în siguranță, transmite CNN.



Aeronava F-35A Lightning II s-a prăbușit la nord de pista de aterizare a bazei aeriene, a transmis unitatea pe Twitter.

Nimeni de la sol nu a fost rănit, spun autoritățile.

”Pilotul s-a catapultat, a fost recuperat și a fost dus la centrul medical local pentru a fi pus sub observație”, a scris Baza Aeriană Hill.

Nu au fost furnizate date suplimentare disponibile despre starea de sănătate a pilotului.

Cauza prăbușirii este necunoscută și va fi investigată, a transmis unitatea.

Emergency crews have been called out to Hill Air Force Base after an F-35 fighter jet crashed on the runway.



Video taken just moments after the crash.



?: Dave Laub via https://t.co/rfXQN8lDEa



MORE: https://t.co/UJrlMu33KG pic.twitter.com/0NTfrKFgIa