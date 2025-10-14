Descoperă lumea fascinantă a animalelor sălbatice cu noua colecție DeAgostini

Fiecare număr al colecției îi invită pe cei mici să descopere cum trăiesc animalele.

În Țările îndepărtate, printre jungle, păduri tropicale și savane, trăiesc animale uimitoare: lei, tigri, hipopotami, girafe sau panda. Cu noua colecție „Animale din Sălbăticie”, lansată de DeAgostini, copiii pot porni într-o adevărată expediție educativă și distractivă, chiar de acasă.

Fiecare număr al colecției îi invită pe cei mici să descopere cum trăiesc animalele, ce mănâncă, cum se apără și cum își cresc puii, prin povești captivante și modele 3D realizate cu grijă după desenele originale din reviste. În paginile revistelor, copiii vor găsi familii de animale din toate colțurile lumii, personaje prietenoase și elemente de decor care îi ajută să construiască mediile naturale în care acestea trăiesc.

Colecția oferă o lume de explorat prin joacă, în care micii cititori pot învăța, pas cu pas, despre hipopotamii care caută răcoare în râu, despre leoaica ce-și apără puii sau despre ursul panda care ronțăie frunzele fragede de bambus. Toate piesele sunt realizate din materiale sigure și conforme cu standardele educative și de siguranță (EN 71), pentru ca experiența de învățare să fie plăcută și sigură.

Colecția completă include 24 de reviste educative de câte 16 pagini, pline de informații, jocuri și povești distractive. Alături de acestea, copiii vor descoperi 43 de figurine realiste cu animale sălbatice și trei personaje ale Îngrijitorilor Pădurii, împreună cu elemente de decor pentru recrearea habitatelor naturale.

Adresată copiilor cu vârste între 3 și 9 ani, colecția este ideală pentru micii exploratori curioși, care iubesc joaca și natura. Revistele apar bilunar, iar lansarea pe piață are loc marți, 14 octombrie. Primul număr este disponibil la prețul special de 14,99 lei, la toate chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei.

„Animale din Sălbăticie” este o experiență educativă completă, care combină joaca și învățarea într-un mod captivant. Prin povești, imagini și jocuri, copiii învață despre habitatele naturale și comportamentele animalelor, își dezvoltă curiozitatea, creativitatea și empatia față de natură.

Descoperă, joacă-te și învață cu Animalele Sălbatice! Noua colecție DeAgostini le oferă copiilor ocazia să transforme cunoașterea naturii într-o aventură fără sfârșit, plină de culoare, descoperiri și emoție.

Primul număr apare marți, 14 octombrie