Antena 3 › Actualitate › Cultură › Violonistul dirijor Nikolaj Szeps-Znaider și violoncelistul Gautier Capuçon, soliștii faimoși de pe scena Festivalului Enescu Violonistul dirijor Nikolaj Szeps-Znaider și violoncelistul Gautier Capuçon, soliștii faimoși de pe scena Festivalului Enescu

Violonistul dirijor Nikolaj Szeps-Znaider și violoncelistul Gautier Capuçon, soliștii faimoși de pe scena Festivalului Enescu

Celebrul violinist Nikolaj Szeps-Znaider se întoarce la Festivalul Enescu și va concerta alături de Academy of St Martin in the Fields, cu un program de lucrări din repertoriul romantic.