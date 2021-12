Elena Bria, singura basarabeancă admisă în 20 de ani la Academia Imperială de Arte Frumoase din Sankt Petersburg, expoziţie la Galeria Kulterra din Bucureşti: "Ochii sunt oglinda sufletului"

Elena Bria are 29 de ani este singura basarabeancă admisă în ultimele două decenii la Academia Imperială de Arte Frumoase din Sankt Petersburg.

Imensa pictură care îi înfăţişează pe rege şi regină, pictată în 2018, a fost lucrarea ei de licenţă.

"Am executat-o, în anul 2018, pentru Centenarul Marii Uniri. Am ales această temă pentru că sărbătoreşte, într-un fel, măreţia Casei Regale pentru că au făcut lucruri foarte importante pentru dezvoltarea culturii, naţiunii, statului român. Şi am considerat eu că ar fi un gest foarte frumos, mai ales că eram la Sankt Petersburg şi eu fiind basarabeancă voiam să ştie şi ei rădăcinile Basarabiei", a declarat Elena Bria.

"Este şi un regizor, un scenograf. Să ştiţi că absolut toate costumele purtate de personaje sunt cusute de ea, ea alege textilul, face crioala, alege lumina potrivită, alege modelul. Trebuie să o inspire. Este o artistă a emoţiilor", a explicat Olga Vintaniuc, directorul Galeriei Kulterra.

Aproximativ 4 ani a lucrat Elena pentru realizarea schiţelor şi a picturii în forma finală. Pentru a găsi toate personajele, Elena a făcut un casting.

"Lucrez doar din natură şi de aia e o provocare. Pentru că trebuie să găseşti în viaţa reală o persoană cu urechile ca ale regelui, o persoană cu sprâncene ca ale regelui. Pentru rege au pozat şase oameni, cineva a pozat pentru urechi, cineva pentru barbă, cineva pentru freză. A fost şi un domn care mi-a pozat pentru corp, cineva pentru mâini", a dezvăluit Elena Bria.

Pentru regină a pozat prietena ei cea mai bună, iar publicul din planul secundar este reprezentat de colegii de la academie. Lucrarea ar putea ajunge anul următor la Alba Iulia, acolo unde s-a desfășurat evenimentul încoronarii.

În cadrul expoziţiei sunt expuse documente şi fotografii originale din acea perioadă.

Pasionată de pictură de când era copil, Elena se inspiră pentru realizarea operelor din natură, dar şi din experienţe ale vieţii.

"Iubesc sa trăiesc, oamenii, pădurea, marea, toate lucrurile frumoase. Mereu fac accentul pe ochi, sunt oglinda sufletului", a mai explicat Elena Bria.

Pe langa portrete, artista a pictat anul acesta şi peisaje, în comuna Fundata din Brașov.

"Noi ne propunem să promovăm artişti la nivel internaţional, artişti tineri, artişti care au un concept", a declarat Olga Vintaniuc, directorul Galeriei Kulterra.

Cele 35 de opere ale expoziţiei pot fi admirate până pe 28 februarie de luni până vineri între orele 12 şi 18, iar în weekend între orele 12-16. Intrarea este liberă.

