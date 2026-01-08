Povești nemuritoare – o călătorie în jurul lumii prin magia basmelor

1 minut de citit Publicat la 15:13 08 Ian 2026 Modificat la 15:13 08 Ian 2026

Acest volum este potrivit pentru copiii care iubesc aventura

Colecția Povești nemuritoare continuă să surprindă cititorii cu un nou volum spectaculos. Volumul 4 deschide porțile către culturile lumii și reunește 24 de basme populare italiene, sârbo-croate, indiene, birmane, japoneze, gruzine, indoneziene și chinezești, o selecție ce aduce împreună tradiții și personaje din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.

Acest volum îi invită pe cititori să descopere cum, dincolo de diferențele culturale, basmele lumii vorbesc aceeași limbă: limbajul imaginației și al înțelepciunii populare. De la eroi și creaturi mistice, la prințese curajoase sau animale vorbitoare, fiecare poveste aduce un strop din cultura poporului din care provine.

Acest volum este potrivit pentru copiii care iubesc aventura, dar și pentru adulții dornici să exploreze tradiții culturale mai puțin cunoscute.

Un nou volum de colecție pentru biblioteca ta

Așa cum cititorii au fost obișnuiți, și acest volum păstrează frumusețea repovestirii într-un limbaj accesibil copiilor, dar fidel față de sursele tradiționale. Bogăția culturală a fiecărui basm transformă volumul 4 într-un titlu esențial pentru întreaga colecție.

Colecția Povești nemuritoare continuă astfel misiunea de a aduce în fața cititorilor povești din toate colțurile lumii, într-o formă prietenoasă și ușor de parcurs.

Descoperiți volumul 4 începând de miercuri, 7 ianuarie, la chioșcuri și la toate punctele de difuzare a presei. Fiecare volum are prețul de 24,90 lei.