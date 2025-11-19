<1 minut de citit Publicat la 13:17 19 Noi 2025 Modificat la 13:17 19 Noi 2025

Carte Figuri de împărați romani – Volumul II

Editura Paul Editions continuă seria dedicată celei mai puternice civilizații a lumii antice cu Volumul II al colecției „Figuri de împărați romani”, semnat de istoricul Dumitru Tudor.

După incursiunea în epoca fondatorilor imperiului, acest volum explorează perioada marilor expansiuni, a intrigilor politice și a confruntărilor care au pus la încercare stabilitatea Romei.

Cititorii vor descoperi destinele împăraților care au consolidat puterea imperială, dar și ale celor care, prin ambiție sau slăbiciune, au deschis drumul decăderii.

Cu aceeași îmbinare rafinată între rigoarea documentară și forța narativă, Dumitru Tudor reușește să transforme istoria Imperiului Roman într-o lectură vie, plină de dramatism, pasiune și învățăminte despre natura puterii.

Volumul II al colecției „Figuri de împărați romani” este disponibil la chioșcurile de ziare și la toate punctele de difuzare a presei începând de marți, 18 noiembrie. Preţ 40 de lei.

O colecție despre putere, glorie și destin – povestea celor care au condus lumea.