Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod – Volumul 2: Anul destinului – Paris, pacea și nașterea României Mari

<1 minut de citit Publicat la 14:54 14 Oct 2025 Modificat la 14:54 14 Oct 2025

O apariție editorială semnată Paul Editions

După anii frământărilor și ai idealurilor de unitate, Alexandru Vaida-Voevod pășește în inima marilor decizii ale istoriei. Cel de-al doilea volum al „Memoriilor” este dedicat Conferinței de Pace de la Paris (1919–1920), momentul în care viitorul României Mari se decide la masa tratativelor.

În paginile acestui volum, cititorul pătrunde în culisele diplomației europene, acolo unde planurile devin confruntări, alianțele se clatină, iar fiecare semnătură are greutatea unui destin. Vaida-Voevod se dovedește a fi un martor și actor al istoriei, prins între viziunile marilor puteri și interesele fragile ale unei țări abia născute.

Prin mărturii directe și analize lucide, autorul redă atmosfera intensă a ședințelor de pace, cuvintele rostite și cele ocolite, pasiunile și rivalitățile care au modelat noul echilibru european.

„Anul destinului” este o cronică a efortului, curajului și lucidității, o incursiune fascinantă în momentul în care România Mare își câștigă locul pe harta lumii.

O apariție editorială semnată Paul Editions, volumul 2 al seriei „Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod” este disponibil începând de joi, 16 octombrie, la prețul de 40 de lei, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei.