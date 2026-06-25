Mircea Cărtărescu a fost primit de Papa Leon la Vatican: "Un moment unic, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată"

Mircea Cărtărescu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea, miercuri, 24 iunie, la Vatican. Sursa foto: Facebook/Mircea Cartarescu

Mircea Cărtărescu s-a numărat printre autorii din întreaga lume primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea Libreriei Editrice Vaticane (LEV). Întâlnirea a avut loc miercuri dimineață, în Sala adiacentă Aulei Paul al VI-lea din Vatican. Invitația adresată scriitorului român vine în contextul în care operele sale narative au fost traduse și publicate în limba italiană, relatează vaticannews.va. "Un moment unic, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată", a declarat Mircea Cărtărescu după întâlnirea cu suveranul pontif.

Cu ocazia centenarului înființării editurii Sfântului Scaun, considerat "propice pentru a reflecta asupra importanței cărții și a scrisului" şi definit ca "formă de expresie umană", Papa Leon le-a spus invitaților:

"Scrierea – așa cum o practicați voi – este un act de adevăr, de dezvăluire. Scrierea spune cine suntem, în ce credem și ce sperăm, lumea spre care tindem, viitorul pe care îl visăm. În această tensiune către adevăr simțim cum adevărul este discret, cum ni se oferă în dialogul interior cu Dumnezeu și în dialogul deschis și respectuos cu aproapele".

Jon Fosse, Marilynne Robinson, Elizabeth Strout, Eric-Emmanuel Schmitt, Vittorio Lingiardi, Julia Navarro, Jonathan Safran Foer, Enrico Brizzi, Colum McCann, Daniele Mencarelli și Mircea Cărtărescu alături de câțiva dintre autorii care au publicat la editura Sfântului Scaun, precum Adrien Candiard, Eraldo Affinati, Paolo Malaguti, s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea.

"Un moment unic, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulțumesc Sanctității Sale Papa Leo XIV pentru marea Sa bunăvoință", a transmis scriitorul Mircea Cărtărescu în cursul zilei de ieri, după ce a publicat pe contul său de Facebook una dintre fotografiile realizate în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu Sfântul Părinte.

Papa Leon: " A scrie are legătură cu Dumnezeu"

Observând că "Adevărul nu este un teritoriu de apărat, ci un bun de împărtășit" (Magnifica humanitas, 25), suveranul pontif a reliefat: "Nu suntem niciodată stăpânii adevărului; dimpotrivă, el este cel care ne "cucerește". De aceea, vă doresc să fiți capabili să treziți atracția pentru adevăr, pentru că voi înșivă sunteți atrași de el".

Papa Leon a vorbit despre scris ca despre "un gest de umanitate", accentuând valoarea sa formativă, recunoscută și de Papa Francisc. De asemenea, a evidențiat capacitatea de empatie pe care lectura unui text literar o trezește în noi.

"În cele din urmă", a spus Papa Leon, "a scrie are legătură cu Dumnezeu. Poate părea îndrăzneț să spunem acest lucru, dar mai mulți teologi au reflectat și au scris despre armonia dintre forma scrierii și revelația Dumnezeului biblic.

Însăși structura Revelației ne împuternicește în acest sens: Pentru creștini – scria cardinalul Radcliffe – nimic din ceea ce este uman nu este străin de Cristos. Orice încercare de a găsi răspunsuri la întrebările fundamentale ale vieții noastre – cum să iubim, cum să fim drepți, cum să fim liberi, cum să facem față suferinței și morții – ne ajută să-L înțelegem pe Cristos, Cel care este cel mai uman dintre toți (T. Radcliffe, Accendere l’immaginazione, Verona 2021, p. 29)", potrivit sursei citate.