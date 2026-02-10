Muzeul Britanic păstrează un pandantiv care i-a aparținut lui Henric al VIII-lea, după donații de 3,5 milioane de lire sterline

„Inima Tudor”, un pandantiv din secolul al XVI-lea, în formă de inimă. Foto: Getty Images

„Inima Tudor”, un pandantiv din aur, care ar fi fost comandat de Henric al VIII-lea pentru fiica pe care a avut-o cu prima sa soție Caterina de Aragorn, a fost cumpărat de Muzeul Britanic, după o campanie de strângere de fonduri de succes. În total s-au strâns 3,5 milioane de lire sterline, după donații de la 45.000 de britanici și de la mai multe organizații neguvernamentale, relatează Sky News. Bijuteria este expusă, în prezent, la muzeul din Londra, dar va pleca în turneu prin tot Regatul Unit.

Muzeul Britanic a lansat apelul în octombrie pentru a cumpăra „Inima Tudor”, pandantivul din secolul al XVI-lea, în formă de inimă, descoperit în Warwickshire de un pasionat de detectoare de metale în 2019 pentru a preveni intrarea acestuia într-o colecție privată.

› Vezi galeria foto ‹

Muzeul din Londra a anunțat că a strâns 3,5 milioane de lire sterline, după ce a primit peste 350.000 de lire din contribuții publice și o serie de donații din granturi, fonduri fiduciare și organizații artistice.

Astfel, peste 45.000 de britanici au contribuit la efortul de strângere de fonduri. Alte 1,7 milioane de lire de la National Heritage Memorial Fund. Alți donatori au inclus The Julia Rausing Trust, care a donat 500.000 de lire pentru această cauză, organizația caritabilă Art Fund, care a donat 400.000 de lire, și The American Friends of the British Museum, care a oferit 300.000 de lire.

Istoricii cred că artefactul din aur de 24 de carate a fost creat pentru un eveniment organizat în octombrie 1518 pentru a marca logodna fiicei lui Henric și Caterina, prințesa Maria — care avea să devină Maria I — cu moștenitorul tronului Franței. Regele Henric al VIII-lea comanda frecvent bijuterii pentru marile sărbători și ocazii de stat. Cu toate acestea, foarte puține obiecte din perioada căsniciei dintre Henric și Caterina s-au păstrat.

Nicholas Cullinan, directorul Muzeului Britanic, a transmis „mulțumiri din inimă” celor care au sprijinit campania.

„Succesul campaniei arată puterea istoriei de a aprinde imaginația și de ce obiecte precum Inima Tudor ar trebui să fie într-un muzeu. Această bijuterie, care a supraviețuit, ne vorbește despre o parte din istoria Angliei pe care puțini dintre noi o cunoșteau, dar pe care acum o putem împărtăși cu toții. Aștept cu interes să anunțăm în curând mai multe despre planurile noastre ca obiectul să fie expus în turneu în Marea Britanie în viitor”, a spus Cullinan.

După descoperirea sa, pandantivul a fost raportat conform Treasure Act 1996, care oferă muzeelor și galeriilor din Anglia posibilitatea de a achiziționa obiecte istorice și de a le expune.

De la anunțarea campaniei de strângere de fonduri, „Inima Tudor” a fost expusă în galeria doi a Muzeului Britanic, unde va rămâne expusă. Conducerea muzeului a transmis că speră ca pandantivul să fie inclus oficial în colecție mai târziu în acest an.