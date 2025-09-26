Noutăți editoriale: „Veneția. Istoria întemeierii unei republici

Cartea urmărește pas cu pas evoluția Veneției

Cum a reușit un oraș ridicat pe apă să devină una dintre cele mai mari puteri ale Europei medievale? La această întrebare răspunde istoricul francez Charles Diehl în volumul „Veneția. Istoria întemeierii unei republici”, apărut la Editura Carthemia și disponibil, începând cu 1 octombrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei, la prețul de 44,99 lei.

Cartea urmărește pas cu pas evoluția Veneției, de la primele așezări în lagună, influența puternică a Bizanțului și afirmarea Republicii venețiene ca mare putere maritimă, până la apogeul și, în final, declinul său. Autorul nu se rezumă la o simplă cronologie, ci reconstituie atmosfera de epocă, punând în lumină forța economică, politica rafinată și farmecul artistic al unei civilizații aparte.

În paginile volumului, cititorul descoperă nu doar date istorice, ci și spiritul unui oraș legendar: fastul dogilor, măreția Bazilicii San Marco, eleganța Palatului Ducal și dinamismul unei societăți ce a știut să îmbine diplomația cu arta, religia cu comerțul și rafinamentul cultural cu expansiunea navală.

Charles Diehl, cunoscut pentru rigoarea și claritatea scrierilor sale, reușește să transforme o temă istorică într-o narațiune captivantă, accesibilă publicului larg. Lectura devine astfel o incursiune vie și memorabilă în istoria unei republici care a influențat decisiv mersul Europei medievale și moderne.

„Veneția. Istoria întemeierii unei republici” este o carte de neratat pentru pasionații de istorie, dar și pentru cititorii care doresc să înțeleagă mai bine modul în care un oraș cu o geografie neobișnuită a devenit un simbol al puterii, al artei și al rafinamentului european. Cumpără volumul de la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei, la doar 44,99 lei, și lasă-te purtat de povestea fascinantă a Republicii venețiene.

Iar vestea bună nu se oprește aici: următorul volum publicat de Editura Carthemia va fi disponibil începând cu 8 octombrie 2025 <>– o nouă invitație la lectură pentru iubitorii de istorie și cultură.