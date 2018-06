Opera Română Craiova va susține două spectacole-eveniment „TOSCA” în Parcul Nicolae Romanescu, datorită numărului mare de solicitări pentru bilete

Opera Română Craiova a REPROGRAMAT spectacolul TOSCA din Parcul Nicolae Romanescu din 6 iunie pentru zilele de 9 și 10 iunie, la ora 22.00. Antena 3 a prezentat publicului telespectator acest proiect în premieră pentru România în emisiunea ”Previziuni”, de la Antena3.



Astfel, sâmbătă, 9 iunie, publicul îi va putea aplauda pe Ramón Vargas, Joanna Parisi și Alberto Gazale. Iar datorită numărului mare de solicitări, Opera Română Craiova vă invită și duminică, 10 iunie, în Parcul Nicolae Romanescu pentru încă o reprezentație-eveniment a spectacolului „Tosca” de Giacomo Puccini. Distribuția pentru al doilea spectacol îi notează pe David Baños, Joanna Parisi și Enrico Marrucci. Evenimentul se va desfășura în Parcul Nicolae Romanescu, unul dintre cele mai mari parcuri din sud-estul Europei, cu un decor care încorporează Podul suspendat, dar care va conține și proiecții 3D/videomapping spectaculoase, create special pentru evenimentul regizat de Antoniu Zamfir.



Din pricina condițiilor meteorologice care au făcut imposibilă desfășurarea spectacolului „Tosca”, Opera Română Craiova a fost nevoită să amâne reprezentația din 6 iunie. Cu toate acestea, publicul venit din țară și din străinătate a fost alături de Opera Română Craiova, înțelegând situația creată. Mai mult, oamenii au aplaudat eforturile echipei pentru a nu amâna reprezentația și au primit cu entuziasm știrea că spectacolul se va juca... de două ori.



Antoniu Zamfir, Managerul instituției și regizorul spectacolului a transmis un mesaj către echipa spectacolului și către publicul spectator:



”Pe 6 iunie am întâmpinat cu toții un moment greu din viața noastră profesională. Am așteptat acest spectacol-eveniment cu opera Tosca de G. Puccini, ne-am pregătit asiduu pentru realizarea lui, dar condițiile meteorologice s-au opus ducerii la bun sfârșit a tot ceea ce am gândit și construit împreună. Am fost impresionat peste măsură de gestul oamenilor de a aplauda eforturile echipei Operei Române Craiova. Cred că este cel mai de preț semn că instituția noastră este apreciată cel puțin la nivel național. Tocmai din respect pentru spectatorii noștri, am decis să suplimentăm cu încă o reprezentație proiectul nostru, pentru că solicitarea de bilete a întrecut așteptările. Asigurăm publicul spectator că Opera Română Craiova face tot posibilul pentru ca spectacolele prezentate să fie la standarde optime de calitate.”