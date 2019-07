foto: captură Blind Fury

Rutger Hauer, celebrul actor olandez din anii '70, care a jucat în filmul "Blade Runner" din 1982 ca Roy Batty, a murit pe 19 iulie la domiciliul său din Olanda, după o scurtă boală. Avea 75 de ani, informează revista Variety.

Agentul lui Hauer, Steve Kenis, a confirmat vestea și a spus că înmormântarea lui Hauer a avut loc miercuri.

Frumos, energic și fluent in mai multe limbi, Hauer si-a facut prima apariția la sfârșitul anilor '60 în Olanda. "El a fost alcătuit topul starurilor olandeze în 1973 împreună cu Monique van de Ven în drama explozivă erotică a lui Verhoeven, "Delightul turc", care a devenit o lovitură de box-office și a obținut un semn de Oscar ca cel mai bun film străin.

Hauer a devenit star la Hollywood, cu rolul de terorist în thriller-ul "Nighthawks", alături de Sylvester Stallone.

Principalul său triumf artistic a venit în producția italiană a lui Ermanno Olmi "The Legend of the Drinker" (1988).

În anii '90, Hauer a gravitat la roluri de rutină în producțiile americane și internaționale și a interpretat rolul vampirului Lothos în versiunea originală a filmului "Buffy the Vampire Slayer".

A debutat pe micul ecran, ca ofițer nazist, Albert Speer, în adaptarea pentru tv din 1982 a cărții lui Speer "În interiorul celui de-al Treilea Reich".

Alte filme celebre în care a apărut: Wedlock, Sin City, Confessions of a Dangerous Mind, Ladyhawke, Buffy the Vampire Slayer, The Osterman Weekend, The Blood of Heroes, Batman Begins, Hobo with a Shotgun, and The Rite.