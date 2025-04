Cum a avut loc atacul din Predeal. Mărturia unei rude a șefului Salvamont: „A făcut infarct. Ursul l-a lăsat după ce n-a mai mișcat”

Şeful salvamontiştilor din Predeal se află în continuare în stare critică la spital după ce a fost atacat de urs. FOTO: Getty Images

Şeful salvamontiştilor din Predeal se află în continuare în stare critică la spital după ce a fost atacat de urs, asta în timp ce animalul sălbatic este încă de negăsit. Autorităţile au dispus împuşcarea animalului, iar edilul oraşului a semnat deja un ordin în acest sens. Inlclusiv premierul a reacţionat şi promite măsuri urgente care să protejeze cetăţenii.

Cumnatul victimei: „L-a atacat, în momentul ăla l-a rupt și a făcut infarct și n-a mai mișcat. Ursoaica când a văzut că nu mai mișcă l-a lăsat. În țipetele lui a auzit pe aici un jandarm, că ăla l-a salvat, că dacă nu venea, murea.”

Întreaga comunitate din Predeal este în alertă după ce şeful Salvamont din staţiune a fost victima unui atac violent de urs.

Localnic: „Nu se ia nicio măsură. Ne e și frică ziua să mai circulăm.”

Localnic: „Pe strada cealaltă mi-a dat o gheară și m-a făcut de aici până aici și am zăcut o jumate de an. Acum trei ani s-a întâmplat și am semnul și acum. Am scăpat că am fugit în curte la pădurar.”

Bărbatul a fost transportat de urgenţă la spital.

Marius Leonte, purt. de cuv. Spitalul Județean Brașov: „Un traumatism cranio-facial, fractură de mandibulă bilaterală, cu deplasare, ablații dentale multiple, fractură de cartilaj tiroidian bilateral, cu multiple plăci toracice, posterior, abdomen și coapse. Este ventilat mecanic și este instabil. Prognosticul este destul de rezervat.”

Primarul a semnat un ordin de împușcare a ursului

Imediat după producerea incidentului, edilul localităţii a semnat un ordin de împuşcare a exemplarului.

Sorin Ciobanu, primar Predeal: „Acel animal este foarte periculos acum și dă târcoale prin zonă și i-aș sfătui pe toți să nu mai meargă în zona aceea.”

Premierul Marcel Ciolacu a reacţionat şi el şi promite măsuri urgente pentru ca un astfel de episod să nu se repete.

„Dacă este nevoie de decizii suplimentare pentru a proteja viața românilor amenintați de atacurile urșilor, aceste soluții trebuie luate urgent. (...) Dacă urși flămânzi ajung frecvent pe străzile unui oraș, mai ales unul turistic, este clar că asistăm la producerea unei situații de risc public major, iar acele animale trebuie extrase, totul în conformitate cu noul cadru legal existent. (...) Viaţa românilor este mai importantă decât orice!”, a spus Marcel Ciolacu,

Există mai multe proiecte demarate de autorităţi de-a lungul anilor pentru rezolvarea problemei. Aproape niciunul nu a fost însă implementat.