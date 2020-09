Cum a luat ţeapă un tânăr care a dat 6.000 de euro pe o maşină cu 700.000 de kilometri, daţi înapoi

Totul a început în 2018, când Adrian, un tânâr din Buzău, a apelat la serviciile unui parc auto de maşini second-hand pentru a-şi lua un autoturism. Pusese ochii pe un Wolksvagen Passat, model 2007, pe care proprietarul parcului cerea 5.000 de euro.

„Am verificat-o, maşina se prezenta foarte ok pentru „vârsta” ei. Mi-a plăcut cum merge, nu avea zgomote suspecte, nu erau semne de uzură ieşite din comun, aşa că am încheiat tranzacţia. Am plătit 5.000 euro, plus dobânda aferentă împrumutului, pentru că am făcut un credit. S-au făcut poze la kilometraj, pentru contractul de vânzare-cumpărare, erau cam 295.000 de kilometri.”, a declarat tânărul pentru antena3.ro.

Tânărul spune că verificarea RAR a maşinii, la acel moment, a făcut-o chiar un angajat al parcului auto, care s-a oferit să-l ajute, pentru a nu sta la coadă, pentru suma de 600 de lei. „Nu mă gândeam că pote fi vorba de kilometri daţi înapoi, pentru că maşina avea deja 295.000 de kilometri.”, spune acum tânărul.

Ţeapă cu o maşină cu 700.000 kilometri daţi înapoi

Cu timpul au început să apară probleme mecanice la autoturism şi noul proprietar a trebuit să schimbe mai multe piese. În urmă cu două săptămâni avea să afle kilometrii reali ai maşinii.

„În urmă cu două săptămâni, am făcut ITP-ul, care expira. Am făcut verificarea, iar în baza de date, cei de la ITP au descoperit că maşina a fost înregistrată de RAR în 2018, când mi-am luat eu maşina, cu 700.000 de kilometri. Avea 400.000 de kilometri daţi înapoi.”

„Am luat legătura cu cel care mi-a vândut maşina, mi-a spus că e o greşeală pe undeva, că nu are cum să fie acei kilometri, că s-au făcut poze la kilometraj. În realitate, acei kilometri au fost daţi înapoi.”

Tânărul şi-a angajat un avocat şi a făcut plângere la Poliţie pe numele patronului parcului auto pentru înşelăciune. „Cu tot cu dobânda la credit, am dat 6000 de euro pe o maşină din 2007 cu 700.000 de kilometri, este absurd şi o înşelăciune de cea mai joasă speţă.”, spune Adrian.

În 2018, nu exista nicio posibilitate să verifici on-line kilometrii unei maşini, spune tânărul înşelat.

„Ceea ce au făcut cei la parcul auto se încadrează la infracţiunea de înşelăciune. Ei, sigur, se vor putea apăra spunând că au luat maşina cu acei kilometri afişaţi în bord. Dar s-ar putea contrazice cu propriile acte, în contractul de vânzare cumpărare al maşinii, să apară de fapt kilometrii pe care îi avea maşina la momentul achiziţionării şi atunci parcul auto nu ar mai avea posibilitatea să se disculpe în nicio formă.”, spune avocatul Adrian Cuculis, cel care îl reprezintă pe tânărul înşelat.

„Foarte grav este că atunci când circuli cu o maşină cu 700.000 de mii de kilometri, ca rulaj pe străzi, este foarte posibil să cedeze o piesă care să pună în pericol viaţa şoferului şi a celorlalţi participanţi la trafic, iar atunci această intenţie directă de a înşela o persoană se poate traduce printr-o participare” impropie la ucidere din culpă, vătămare corporală sau ce infracţiune poate să derive de la un accident cu o maşină cu atâţia kilometri în bord.”, a declarat pentru antena3.ro avocatul Adrian Cuculis.