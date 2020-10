Cum alegi un penar scoala etui perfect si ce sa pui in el pentru a fi functional

Desi anul scolar a inceput, nu este prea tarziu sa alegi un penar https://www.luvshop.ro/rechizite/penar-scoala-etui bun si organizat excelent. Penarul este un accesoriu extrem de util, care a aparut undeva la mijlocul anilor 1800, insa a fost patentat abia in anii 1900. Este accesoriul perfect pentru a “adaposti” o multime de instrumente de scris sau pentru a ajuta activitatea academica, fie ca vorbim de scoala, facultate sau orice altceva. Penarul bun trebuie fie suficient de incapator, in functie de ceea ce tu sau cel care il va folosi are nevoie. In general, un penar pentru scolari este mai mare, pentru ca vor avea nevoie de o multime de lucruri. Un penar pentru un student sau un profesor nu trebuie sa fie atat de incapator, insa trebuie sa aiba suficient spatiu incat sa poata tine acolo un creion, pix sau stilou, o radiera, unul sau doua markere.

La luvshop.ro poti gasi penare diferite, pentru varste si utilizari diferite. In special pentru copii, vei gasi o gama diversificata de astfel de produse, colorate, cu modele, cu personaje indragite sau simpple si formale. Fie ca vorbim de un copil, adolescent sau adult, penarele de la luvshop.ro vor satisface orice nevoie, fie ca vorim de capacitatea de a incorpora accesoriid e scris, fie ca vorbim de stil.

Ce ar trebui sa contina un penar functional?

Penarul pentru scoala, dar si pentru toata lumea trebuie sa includa un creion, pix, ascutitoare de creioane, radiera si o rigla. In multe scoli, scrierea cu creioane este mai frecventa decat utilizarea unui stilou, asa ca asigura-te ca in penar exista cel putin doua sau trei creioane. Nu cheltui banii pe lucruri inutile pe care sa le pui in penar, ci alcatuieste o lista sau intreaba profesorii sau invatatoare ce le trebuie copiilor.

Vorbeam despre creioane. Poti alege un creion scolar standard, deoarece este ieftin si usor de gasit. Dar poate fi destul de greu pentru cei mai micuti sa ascuta varful cu o ascutitoare. Prin urmare, ai putea lua in considerare un creion mecanic. Dimensiunea varfului sau este intotdeauna aceeasi si exista o mare varietate de dimensiuni. Totusi, un dezavantaj al creionului mecanic este ca ai intotdeauna nevoie de cateva mine de rezerva, deoarece varful este mult mai subtire decat al un creion standard si se rupe usor. Prin urmare, este posibil sa fie nevoie sa ingreunezi penarul si cu o cutiuta cu mine de scris. Cel mai indicat ar fi sa vorbesti cu cel mic si vezi ce foloseste mai usor. Asa vei sti ce creion sau creioane sa ii asezi in penar.

Un stilou este un alt accesoriu de baza pentru scoala si exista o multime de tipuri pe care le-ai putea adauga la lista articolelor scolare pe care sa le pui in penar.

Ballpoint pen este un tip de stilou care foloseste o bila mica pentru a transfera cerneala pe hartie. Acest tip de stilou are o durata lunga de viata, este ieftin si usor de gasit si de inlocuit.

Stiloul cu rezerve de cerneala lichida este utilizat pentru a ajuta la o scriere mai fina, mai lina, fiinde nevoie de o presiune mai mica fata de stiloul de mai sus. Acesta este mult mai indicat pentru copiii mici, care invata cum sa scrie.

Stilou sau pix cu gel - o fericire pentru copii! Stiloul cu cerneala pe baza de gel ofera cea mai simpla si mai rapida scriere, dar nu este la fel de economic ca alte tipuri instrumente de scris. Totusi, multe astfel de stilouri detin si functia de stergere si rescriere ulterioara, ceea ce poate ajuta la o scriere mai curata si ordonata.

Stiloul cu rezervor este unul din cele mai utilizate deoarece rezervoarele pot fi reumplute, oferind stiloului o viata mai lunga. Este un stilou clasic cu care nu este nevoie sa exerciti prea multa presiune pentru a scrie. Cu toate acestea, poate fi dificil sa scrii, deoarece stiloul trebuie sa fie tinut intr-un anumit unghi si este mai potrivit pentru copiii mai mari.

Cand micutul tau incepe educatia, numarul de accesorii scolare pe care trebuie sa le pui pe lista de rechizite scolare ce intra in penar poate fi putin coplesitor, mai ales daca este prima data cand trimiti un copil la scoala. In afara de elementele de baza de mai sus, exista cateva elemente suplimentare pe care va trebui sa le adaugi la lista articolelor scolare din penar.

Elevii de scoala elementara au nevoie in mare parte de articole de arta specifice, deoarece elevii vor explora in mare parte lumea prin activitati creative precum desen, pictura si asa mai departe.

Creioanele colorate pe care va trebui sa le cumperi sunt pe lista si trebuie sa fie durabile, deoarece copiii mici tind sa le distruga des. Astfel de creioane colorate pot fi gasite al luvshop.ro. Ele sunt diversificate si foarte usor de utilizat.

Doua caracteristici importante pe care ar trebui sa le iei in considerare atunci cand cumperi creioane este dimensiunea si siguranta. Pentru copiii de gradinita si primii trei ani de scoala primara, sunt recomandate creioane de dimensiuni mai mici, pentru ca ei sa le tina cu toata mana.

In afara de creioane, trebuie sa dotezi penarul cu o radiera de calitate, ascutitoare, dar si markere sau carioci. De asemenea, rigla nu trebuie sa lipseasca, mai ales daca cei mici incep sa deseneze forme geometrice.

Crezi ca am ratat ceva? Ei bine, la luvshop.ro vei gasi tot felul de rechizite pe care le poti aseza in penarul celui mic, in penarul adolescentului sau chiar in penarul unui adult. Alege un penar de calitate, cu un aspect frumos si doteaza-l cu tot ceea ce este necesar pentru buna desfasurare a activitatilor academice!