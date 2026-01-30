Cum arată cârtița "Sfânta Maria", utilajul gigant care sapă magistrala de metrou spre Otopeni. Lucrează în parelel cu "Sfânta Ana"

Cârtița Sfânta Maria sapă în secțiunea sudică a Magistralei 6. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Cel mai amplu șantier al Capitalei este locul de desfășurare pentru două utilaje gigantice, care sapă tunelul magistralei 6 de metrou.

"Ne aflăm pe șantierul Magistralei 6, pe secțiunea sudică, în stația Gara Băneasa.

Suntem în 'cârtița' Sfânta Maria, care a ajuns în această stație după ce a parcurs aproximativ doi kilometri.

Vorbim despre o mașinărie-gigant, cu un diametru de 6 metri 60, o lungime de 97 de metri și o greutate de 600 de tone.

În paralel lucrează și 'cârtița' Sfânta Ana. Aceasta se află puțin în spate Sfintei Maria și va ajunge după aproximati 200 de metri.

Noi ne aflăm acum în secțiunea sudică a viitoarei magistrale, însă se lucrează în paralel și în partea nordică.

Se estimează că în anul 2028, în luna februarie, va fi gata structura de rezistență pe secțiunea sudică.

Autoritățile speră că în anul 2029 va fi operațională întreaga Magistrală 6.

Aceasta va lega Capitala de Aeroportul Otopeni. Va avea 12 stații pe o lungime de 14,2 km de cale dublă.

Pe această linie vor circula 12 trenuri noi", a relatat Ioana Ciobanu, jurnalist Antena 3 CNN.