Antena 3 CNN Actualitate Cum arată prima traversare cu mașina prin Tunelul Robești, unul dintre cele mai complexe șantiere de pe Autostrada Sibiu–Pitești (A1)

Cum arată prima traversare cu mașina prin Tunelul Robești, unul dintre cele mai complexe șantiere de pe Autostrada Sibiu–Pitești (A1)

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 17:00 30 Iun 2026 Modificat la 17:00 30 Iun 2026
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Lucrările de săpare a celor două fire de tunel de aproximativ 1,8 km total au început în luna octombrie 2025. FOTO: Captură video / Ionel Scrioșteanu/Facebook

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a publicat imagini cu prima traversare cu mașina prin Tunelul Robești, al doilea și cel mai nou tunel străpuns pe Autostrada Sibiu–Pitești (A1). 

Lucrările de excavare a celor două galerii, cu o lungime totală de aproximativ 1,8 kilometri, au fost finalizate în luna mai, iar proiectul a marcat și o premieră: utilizarea explozibilului la construirea unui tunel de autostradă în România.

Pe șantierul Secțiunii 2 Boița–Cornetu a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) se construiește Tunelul Robești, al doilea tunel rutier la nivel de autostradă de pe acest traseu. Pentru a păstra tradiția începută la celelalte tuneluri ale autostrăzii, cele două galerii au primit nume de fete: firul de circulație dinspre Pitești spre Sibiu se numește "Sorana", iar cel dinspre Sibiu spre Pitești poartă numele "Ilinca".

"Lucrările de săpare a celor două fire de tunel de aproximativ 1,8 km total au început în luna octombrie 2025, au decurs într-un ritm bun, Străpungerile fiind realizate până în luna mai. În premieră, a fost folosit explozibilul pentru un tunel de autostradă", a scris pe Facebook secretarul de stat.

În prezent se lucrează la patru tuneluri pe Autostrada Sibiu - Pitești și se pregătesc lucrările pentru cel de-al cincilea. Străpungerea firul de tunel aferent sensului de circulație dinspre Pitești spre Sibiu a fost realizată la începutul lunii mai 2026, iar recent a străpuns și cel de-al doilea fir.

Ionel Scrioșteanu a publicat luni imagini cu secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș din autostrada A1 Sibiu - Pitești.

Lucrările de pe șantier au ajuns la un stadiu de execuție de aproape 94%. Pe înregistrarea video apare o simulare de parcurs cu mașina cap-coadă dinspre Pitești spre Sibiu, trecând şi prin tunelul Daniela.

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Etichete: Ministerul Transporturilor autostrada A1 tunel Irinel Ionel Scriosteanu

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