Cum arată prima traversare cu mașina prin Tunelul Robești, unul dintre cele mai complexe șantiere de pe Autostrada Sibiu–Pitești (A1)

Lucrările de săpare a celor două fire de tunel de aproximativ 1,8 km total au început în luna octombrie 2025. FOTO: Captură video / Ionel Scrioșteanu/Facebook

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a publicat imagini cu prima traversare cu mașina prin Tunelul Robești, al doilea și cel mai nou tunel străpuns pe Autostrada Sibiu–Pitești (A1).

Lucrările de excavare a celor două galerii, cu o lungime totală de aproximativ 1,8 kilometri, au fost finalizate în luna mai, iar proiectul a marcat și o premieră: utilizarea explozibilului la construirea unui tunel de autostradă în România.

Pe șantierul Secțiunii 2 Boița–Cornetu a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) se construiește Tunelul Robești, al doilea tunel rutier la nivel de autostradă de pe acest traseu. Pentru a păstra tradiția începută la celelalte tuneluri ale autostrăzii, cele două galerii au primit nume de fete: firul de circulație dinspre Pitești spre Sibiu se numește "Sorana", iar cel dinspre Sibiu spre Pitești poartă numele "Ilinca".

"Lucrările de săpare a celor două fire de tunel de aproximativ 1,8 km total au început în luna octombrie 2025, au decurs într-un ritm bun, Străpungerile fiind realizate până în luna mai. În premieră, a fost folosit explozibilul pentru un tunel de autostradă", a scris pe Facebook secretarul de stat.

În prezent se lucrează la patru tuneluri pe Autostrada Sibiu - Pitești și se pregătesc lucrările pentru cel de-al cincilea. Străpungerea firul de tunel aferent sensului de circulație dinspre Pitești spre Sibiu a fost realizată la începutul lunii mai 2026, iar recent a străpuns și cel de-al doilea fir.

Ionel Scrioșteanu a publicat luni imagini cu secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș din autostrada A1 Sibiu - Pitești.

Lucrările de pe șantier au ajuns la un stadiu de execuție de aproape 94%. Pe înregistrarea video apare o simulare de parcurs cu mașina cap-coadă dinspre Pitești spre Sibiu, trecând şi prin tunelul Daniela.