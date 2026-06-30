Imagini cu cel mai nou lot de autostradă. Cum arată tunelul Daniela și când se deschid cei 10 km între Curtea de Argeș și Ticveni pe A1

Imagini noi cu secțiunea 4 de pe autostrada Sibiu - Piteşti. Cum arată tunelul Daniela. Sursa colaj foto: Facebook/Irinel Ionel Scriosteanu

Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu a publicat luni imagini cu secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș din autostrada A1 Sibiu - Pitești. Conform afirmaţiilor sale, cel mai nou lot de autostradă ar urma să fie dat în folosinţă în septembrie sau octombrie. Totul depinde de "de cât de repede şi bine se realizează testele şi verificările instalaţiilor şi echipamentelor din cele două fire de tunel în cadrul procedurilor de prerecepţie şi recepţie la terminarea lucrărilor", a explicat acesta.

Imaginile noi cu secțiunea 4 de pe autostrada Sibiu - Piteşti au fost postate de Irinel Ionel Scrioșteanu pe contul său de Facebook, unde lucrările de pe șantier au ajuns la un stadiu de execuție de aproape 94%. Pe înregistrarea video apare o simulare de parcurs cu mașina cap-coadă dinspre Pitești spre Sibiu, trecând şi prin tunelul Daniela.

"Între timp, a început realizarea finisajelor la portalurile de intrare. După cum vedeţi, nu mai este culoarea betonului, în cea mai mare parte. Vreau să mergem prin Tunelul Daniela – pe partea stângă–, pentru că prin Tunelul Alina – pe partea dreaptă – sunt lucrări în desfăşurare şi să nu deranjăm şantierul. Aici se realizează finisajele.", a explicat secretarul de stat în Transporturi pe filmarea publicată pe social media.

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Ulterior, el a mai adăugat: "Aş vrea să vedeţi puţin zona de cabluri, ce este în interior, în aceste canale special construite pentru cabluri. Sunt peste 70 de kilometri de cabluri care au fost montate în cei 1,35 km ai fiecărui fir de tunel".

Irinel Ionel Scrioșteanu: Vopseaua asigură şi o luminozitate crescută a zonei de tunel

"Pe partea dreaptă (n.r.: din tunelul Daniela) a început să se aplie vopseaua protectoare a betonului – până la 4 metri înălţime, atât se aplică. Aceasta asigură şi o luminozitate crescută a zonei de tunel, dar şi o protecţie a betonului.

Pe trotuar, este un trotuar pe pe margine – stânga, dreapta a tunelului – a început să se aplice un strat de asfalt special, impermeabil menit să protejeze acele canaluri de cabluri de orice infiltraţii a unor substanţe în zona canalurilor de cabluri care asigură funcţionarea sistemelor şantierului.

Cele două fire de tunel au dublă alimentare cu medie tensiune electrică şi dinspre Sibiu, şi dinspre Piteşti. Iar tunelul este tranzitat de un cablu de medie tensiune, care asigură preluarea sarcinii de către orice parte de alimentare dacă cealaltă pică. (...)", a mai menţionat secretarul de stat în Transporturi pe înregistrarea video postată pe contul său oficial de Facebook.

Întrebat de un internaut când se dă în circulaţie noul lot de autostradă, Irinel Ionel Scrioșteanu a spus într-un comentariu: "În septembrie sau octombrie anul acesta, în funcţie de cât de repede şi bine se realizează testele şi verificările instalaţiilor şi echipamentelor din cele două fire de tunel în cadrul procedurilor de prerecepţie şi recepţie la terminarea lucrărilor".

În postarea de pe Facebook, secretarul de stat în Transporturi a mai adăugat că mobilizarea constructorului pe șantier este foarte bună, precizând că lucrările la acest lot vor fi finalizate în august 2026, cu mai bine de șase luni înainte de termenul prevăzut în contract. Oficialul a mai menționat că pe șantier sunt mobilizați aproximativ 450 de muncitori, alături de 152 de utilaje și echipamente de construcții.



