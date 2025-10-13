Cum devin orașele mai inteligente cu ajutorul sistemelor dezvoltate de Swarco Traffic

*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mobilitatea inteligentă în oraș nu înseamnă doar semafoare care se schimbă automat și orașe care învață, de fapt, ritmul oamenilor. În spatele multor sisteme de trafic sincroniza, semnalizări adaptive și platforme de management al transportului urban din România se află Zwarco Trafic, companie care de cinci decenii integrează soluții de sistem de trafic inteligent (ITS), transformând infrastructura în rețele conectate și eficiente. Bogdan Valentin Zărnescu, director Dezvoltare Afaceri la Swarco Traffic România, a oferit un interviu despre pentru Antena 3 CNN despre culisele sistemelor ITS şi dacă poate fi redus riscul de producere a accidentelor rutiere.

Bogdan Valentin Zărnescu, despre soluţiile furnizate de compania Zwarco

"În primul rând, Zwarco este o companie de peste 50 de ani. Nu doar 25, două, corect, nu, nu 25 de ani de când începem să oferim soluții inteligente, dar, practic, câțiva Zwarco este în domeniul mobilității încă de acum 50 de ani, când a început să se implice în partea de autostrăzi. Așa se întâmpla prin acum 50 de ani, în satul Tramerci.

Ce oferim noi în momentul ăsta, cel puțin la nivel de Români? Oferim soluții complete pentru un oraș conectat. Toate puncte de vedere, deci nu mă refer doar la trafic management, care este de fapt produsul nostru de bază, ci soluțiile noastre. Când spuneți furnizăm, furnizăm o soluție completă în care integrăm, după cum puteți vedea aici, inclusiv sisteme de CCTV, video, sisteme de identificare vehicule, sisteme pentru informare publică, adică toate acestea sunt ceea ce numim noi «Mmnia Mysite», adică, conectăm orașul la toate sistemele necesare pentru ca să funcționeze (...)", a declarat Bogdan-Valeriu Zărnescu, director Dezvoltare Afaceri la Swarco Traffic România, pentru Antena 3 CNN.

Despre diferența între o infrastructură clasică de semaforizare și una ITS modernă, cu senzori și control adaptiv, oficialul a spus: "E destul de mare diferența. O infrastructură clasică pe care o puteți găsi. Cred că în România, acum 20 de ani, peste tot presupunea doar un automat de trafic care se conecta la un semafor și pe un timp fix schimba luminile semaforului verde sau roșu prestabilit. Adică nimic nu putea influența modul în care se schimba acest verde, roșu permanent.

Un sistem adaptiv presupune de fapt un sistem în care intră informație și în baza acele informații se face o analiză și în baza acele analize se ia o decizie pentru ca semaforizare să schimbe din verde în roșu în funcție de ce se întâmplă în trafic. Dar toate lucrurile astea nu se întâmplă în 10 minute sau 20, nu trebuie să se întâmple pe loc. Ăsta e un sistem adaptiv, adică care iau o reacție, are o reacție instant, da, exact în funcție de ce se întâmplă în trafic, dar depinde foarte mult de senzorii și de datele care intră în sistem".

Cum funcționează aceste sisteme în orașe precum București, Cluj, Timișoara și vă spuneam, am vorbit înainte de de emisiune ce ar trebui să existe sau să funcționeze mai bine în București pentru ca aceste sisteme să funcționeze la să funcționeze la maximă capacitate și traficul să nu mai fie cum este în clipa de față în București.

"În toate cele trei orașe, într-adevăr, sistemul este a fost instalat relativ de mult, chiar unul din sistemele noastre, dar o versiune veche, deci nu o versiune actualizată. Dar în toate cele trei orașe sistemul funcționează așa cum ar trebui să funcționeze din punct de vedere teoretic sau din punct de vedere software.

Dar așa cum am zis mai devreme, în funcție de informația care intră sistem, rezultatul este ca atare și ce ar trebui să se întâmple în fiecare din orașele astea ar trebui ca deciziile, politicile pe care le ia orice administrație publică să fie aplicate cu maximă siguranță și duse până la capăt.

Pentru faptul că orice sistem, atâta timp cât știm cu toții în București cred că e problema cea mai mare. Adică, dacă ai mașini parcate, tot din prima bandă, uneori chiar și pe a doua bandă, informațiile care îți vin ţie din sistem spune că cele două benzi sunt deja permanent ocupate, iar sistemul ar trebui să ia o decizie", a mai explicat directorul de Dezvoltare Afaceri la Swarco Traffic România în cadrul interviului.

La București, Cluj sau Timișoara, sistemul de la Swarco este o proto-Inteligență artificială

Ulterior, Bogdan-Valeriu Zărnescu a mai făcut următoarele menţiuni: "În funcție de niște benzi care sunt permanent ocupate, acea informație nu mai este o informație corect curată și, atunci, sistemul nu mai poate funcționa normal. Și dacă acele benzi nu sunt eliberate de către poliție, poliția locală, de către administrație publică, sistemul nu va funcționa niciodată cum ar trebui. Dar, ăsta este doar un exemplu, fiindcă nu e vorba doar de asta. Adică voiam să zic că cum îi spunea și colegul dumneavoastră Laurențiu, orice sistem software și cred că știu și colegii care au vorbit mai devreme, nu funcționează într-un vacum, adică tot timpul depinde ce ți se întâmplă.

În jur, de oameni, de informații, de tot ceea ce-i de pui la dispoziție. Analizează și au decizie în bază de asta. Fiindcă, până la urmă, sistemul nostru chiar este un pro-proto-inteligenţă artificială. Versiunea pe care o avem în pregătire este deja bazată prin inteligenţa artificială. Dar ceea ce este în București, Cluj sau Timișoara este o proto-Inteligență artificială, fiindcă nu are nevoie de inter-intervenție umană",

Rugat să explice cum altfel este utilizată inteligența artificială în acest domeniu, Bogdan-Valeriu Zărnescu a spus: "Totul este pleacă de la datele care intră în sistem, în mod evident, ceea ce a contribuit, mă rog, acest boom de inteligenţă artificială. Modul în care au apărut algoritm care permit să faci o analiză în timp real cu a da cu date foarte mari, agregate din mai multe surse în același timp permite ca decizia să fie aproape instantanee. Și asta este ceea ce a adus ca tehnologia în prezent să fie așa de avansată din punct de vedere, chiar și mobilitate.

Adică sistemele, sistemul nostru de trafic management în momentul ăsta se bazează pe intezaficială pentru ca să facă agregarea datelor și în baza lor se ia deciziile de modificare a fluxurilor de trafic fără intervenție umană".

Despre semafoarele inteligente de aproape 20 de ani în București, oficialul companiei de sisteme de trafic a declarat: "E o problemă, mă rog, e mai delicată, am atacat-o puțin anterior. Adică, atâta timp cât administrațiile locale și asta e valabil, cred că oriunde în lume, nu duc până la capăt niște politici pentru ca lucrurile să funcționeze așa cum sunt trecute în lege sau cum sunt trecute într-un cod rutier sau cum sunt trecute într-o normalitate, duce la dezordine și în sistemele software.

Adică: atâta timp cât în viața reală lucrurile nu sunt puse la punct, la fel, toate aceste lucruri impietează rezultatul pe care dorim cu toții. Adică nu vreau să intru foarte mult în în detalii, dar în mod evident am dat exemplu cu parcările ilegale de pe stradă, e doar unul din ele, adică toți senzorii care sunt instalați peste tot în sistem, tot, și sunt afectați de foarte multe ori de intervenții alor terț care nu sunt coordonate decât administrațiile publice într-un mod coerent, ca să zicem așa. Și atunci sistemul nu mai funcționează cum trebuie".

Întrebat cum pot fi sincronizate semafoarele, camerele, panourile de informații pe rute lungi la nivel la nivel național, Bogdan-Valeriu Zărnescu a răspuns: "La fel, în cereri de comandă și control național care se poate conecta după acea noduri, local nu știu. Când zic: «local», mă refer regional, la nivel de județ. Toate lucrurile astea pot fi manageriate de un software, cum îl avem și noi, care să fie capabil să facă, să ia decizie centralizat pentru orice situație care se întâmplă, fac pe teritoriul pe care îl controlează. Asta e cea e ce ne permite de fapt cu adevărat acest avans tehnologic, inclusiv partea de interesate ceva".

Despre cum ne ajută aceste soluţii, oficialul a făcut următoarele declaraţii: "Eficientizare e cel mai simplu lucru pe care îl face, pentru că un sistem care folosește în mod eficient resursele optimizează, ca urmare, totul cât mai bine. Și, în în cazul sistemelor de management de trafic prag principal, primul lucru pe care îl dorim noi, în general, nu este neapărat să obținem ca din punctul A în punctul B, să ajungi cât mai repede și să ajungi într-un mod cât mai eficient din punct de vedere al consumului de benzină, să spunem, sau motorină.

Oricare din situațiile astea curant pe care care să-ți dea un grad de de încărcare a anumitor particule în aer permite sistemului să ia niște decizii de a elibera anumite zone pentru a coborî poluarea. E doar așa de simplu. Şi ca să nu spunem, timpii de așteptare aici, timpii de așteptare în trafic, inclusiv astea, pot fi da, gestionați, apropo de eficiență".

Întrebat dacă tehnologia de la Zwarco Trafic poate să reducă riscul de producere a accidentelor, Bogdan Valentin Zărnescu a precizat: "Întotdeauna îmi place şi dau exemplu când mă întâlnesc diverse administrații publice, Londra, pentru că de multe ori mi s-a spus de ce avem așa de multe semafoare peste tot sau de ce dorim să avem și a de multe semafoare peste tot. Și dau un exemplu simplu, pentru că la Londra, în orice colț este un semafor. E drept, stâlpul aferent se integrează în divudere arhitectural cu tot oraș și arată foarte frumos.

Cu cât controlezi din punct de de securitate modul în care se mișcă pietronii pe pe stradă sau modul în care se mișcă mașinile, generezi cea mai multă siguranță sau maximă de siguranță posibil atât prietenilor cât și mașinilormă rog, pasagerilor din trafic".