Tendințele industriei auto, dezbătute la Smart Urban Mobility – Meet The Future

Evenimentul Smart Urban Mobility a găzduit dezbaterea Meet The Future. Foto: Salonul Auto București

Cum va arăta viitorul mobilității urbane în următorii cinci ani și care sunt tendințele din industria auto am aflat în ultima zi a celui mai important eveniment dedicat soluțiilor în transportul urban, organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București. Evenimentul Smart Urban Mobility a găzduit dezbaterea Meet The Future, la care au participat reprezentanți ai marilor producători și comercianți de vehicule rutiere, dar și universități, cercetători și tineri inovatori.

După șase zile de prezentări, demonstrații și premiere, bilanțul este unul impresionant — atât pentru industrie, cât și pentru viitorul transportului inteligent în România.

„Au fost șase zile extrem de intense și cred că fiecare dintre cei care au vizitat Salonul Auto București, care au venit la Smart Urban Mobility organizat de Antena 3 CNN, au putut să descopere că inteligența românească produce, că Asia este, într-adevăr, prezentă aici, dar că suntem și noi în lumea care contează.

Studenții pe care i-am văzut ieri aici, de la Iași, de la Cluj, de la Brașov, de la București — fiecare dintre ei au venit cu proiecte, cu prototipuri, cu demonstrații, arătând că cercetarea nu e doar cea pe hârtie, ci dă rezultate reale.

I-am văzut pe producătorii români, fie că vorbim de cei care au adus tramvaie, vehicule, soluții de semnalistică sau de protecție pe drumurile publice, fie că vorbim despre cei care furnizează energie și stații de încărcare pentru tot ce înseamnă mobilitatea electrică — fiecare dintre ei au deschis fereastra spre viitor”, a declarat jurnalistul Antena 3 CNN, Adi Ursu.

El a adăugat că succesul acestei ediții confirmă necesitatea de a continua proiectul și în anii următori.

„Smart Urban Mobility a fost o nebunie foarte frumoasă, pe care Antena 3 CNN a inițiat-o anul acesta și care va avea continuitate în anii următori. Le mulțumesc tuturor colegilor care au făcut efortul uriaș ca lucrul ăsta să se întâmple. Le mulțumim organizatorilor Salonului Auto București pentru că ne-au primit în casă cu acest proiect și ne-au luat alături de ei, dar mai ales le mulțumim zecilor de mii de vizitatori care au avut șansa să descopere, în fiecare stand, în fiecare intersecție, că lumea în care trăim se schimbă atât de repede, încât dacă noi înșine nu suntem adaptați, s-ar putea să pierdem și trenul, și mașina, ca să zic așa.

Fiecare dintre întâlnirile de aici, de la Salonul Auto București, ne arată că sloganul nostru din platforma RO 3.0 — „Viitorul e aici” — este, de fapt, foarte adevărat”, a conchis Adi Ursu.

Astfel s-a încheiat o nouă ediție a Smart Urban Mobility, eveniment care a demonstrat că România are nu doar potențial, ci și resurse reale pentru a-și construi propriul drum spre un viitor al mobilității verzi și inteligente.