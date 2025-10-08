Smart Urban Mobility, centrul inovației în transportul urban la Salonul Auto București

<1 minut de citit Publicat la 11:30 08 Oct 2025 Modificat la 11:30 08 Oct 2025

Evenimentul propune o incursiune în lumea transportului inteligent. Foto: Salonul Auto București

La Romexpo are loc zilele acestea Smart Urban Mobility, un eveniment dedicat soluțiilor inteligente pentru transportul urban și mobilitatea sustenabilă. Producători auto, investitori, autorități, universități și vizitatori pasionați de tehnologie se reunesc pentru a descoperi cum schimbă inovația digitală modul în care ne deplasăm și cum pot fi modelate orașele viitorului.

Organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București, evenimentul propune o incursiune în lumea transportului inteligent, unde tehnologia, sustenabilitatea și creativitatea se întâlnesc pentru a defini viitorul mobilității urbane.

Pe parcursul zilei sunt prezentate aplicații și soluții digitale menite să ușureze deplasarea în mediul urban – fie că este vorba despre șoferi, turiști sau pietoni. Totodată, standul Antena 3 CNN găzduiește sesiuni dedicate pasionaților de motorsport și analize despre competițiile de Formula 1.

Toate expozițiile și conferințele din cadrul Salonului Auto București 2025 continuă până duminică. Vizitatorii pot descoperi cele mai noi tendințe în sustenabilitate și mobilitate, dar și cele mai performante modele auto prezentate la Romexpo.