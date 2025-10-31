Cum se scuză fostul șef al Jandarmeriei Capitalei pentru amenda scandaloasă de la marșul Colectiv: “Am aflat dimineață”

#Colectiv a fost una dintre cele mai mari tragedii din România post-decembristă. Sursa foto: Pavel Ailenei

Fostul șef interimar al Jandarmeriei Capitalei, colonelul Cristea Ionuț Cătălin, a declarat pentru “News Hour with CNN” că nimeni din instituție nu a dat ordin pentru sancționarea organizatorului marșului pentru comemorarea vicitmelor din Colectiv. Acesta a spus că a aflat de gafa scandaloasă făcută de subordonați abia dimineață.

Între timp, Jandarmeria Capitalei a anunțat că a fost schimbată conducerea instituției. Astfel, începând cu data de 1 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar va fi noul împuternicit în funcția de Director General al Direcției Generale de Jandarmi ai Municipiului București. Este vorba despre fostul șef al Inspectoratului de Jandarmi din județul Argeș.

“Nu s-a dat niciun ordin pentru aplicarea unei astfel de amenzi. Agentul constatator este suveran. Dimineață am aflat despre aplicarea amenzii”, a precizat fostul șef al Jandarmeriei Capitalei, Cristea Ionuț Cătălin.

Acest lucru este greu de crezut având în vedere că Jandarmeria este o instituție militară unde toate activitățile se efectuează la ordin și se raportează ierarhic în timp real.

Mai mult, comandantul nu a vrut să spună dacă a citit comunicatul de presă emis de instituția pe care o conduce care nu făcea decât să aprobe și să scuze cu multe cuvinte amenda aplicată.

După ce imaginile cu amenda primită de organizatorul marșului au devenit virale, Jandarmeria a emis un comunicat de presă iar purtătorul de cuvânt a făcut turul televiziunilor cu explicații greu de acceptat: “Legea trebuie aplicată întotdeauna ad literam, dar există și noțiunea de spirit al legii”.

Explicațiile Jandarmeriei au creat și mai multă revoltă

Comunicatul și explicațiile Jandarmieriei nu au făcut decât să inflameze și mai mult opinia publică.

“Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică.

Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor.

În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic.

În consecință, la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

După trei ore de la aceste explicații, Inspectorul General al Jandarmeriei Române a venit cu un mesaj video diferit total față de comunicările făcute până la acel moment.

Dincolo de scuze au rămas mai multe semne de întrebare având în vedere că Jandarmeria este o instituție militară.

Amintim faptul că Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii evenimentului de comemorare a tragediei Colectiv, a fost amendat joi seară de către Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”, când în piață mai erau 25 de oameni, care stăteau de veghe, cu lumânări.