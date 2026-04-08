Cum poţi să faci grătar la tine în curte, fără să fii amendat, de Paşte 2026. Cine nu respectă legea riscă sancţiuni de 2.500 de lei

Grătarul rămâne una dintre activităţile preferate ale românilor, mai ales în perioada Sărbătorilor. Chiar şi un grătar făcut la tine în curte îţi poate aduce amenzi de 2.500 de lei, dacă nu respecţi legislaţia în vigoare, iar vecinii sunt deranjaţi.

Pentru a face grătar în curet fără riscul unei amenzi este important să respectăm câteva reguli esenţiale, care ţin atât de siguranţa la incendiu, cât şi de respectarea drepturilor vecinilor. În România, o astfel de activitate în spaţiul propriu nu este interzisă, însă se aplică sancţiuni pentru abaterea de la unele norme, cum ar fi de la cele de prevenire ale incendiilor, prevăzute de legea 307/2006.

Astfel, focul deschis, inclusiv grătarul, trebuie amplasat la o distanţă sigură de construcţii, garduri sau alte materiale inflamabile. De asemenea, este esenţial să nu faem focul în condiţii de vânt puternic sau în apropierea vegetaţiei uscate.

Focul trebuie supravegheat permanent şi stins complet la final. Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi de până la 2.500 de lei.

Program de studii dedicat grătarului, lansat în China

O universitate din centrul Chinei a lansat un program de studii dedicat exclusiv grătarului, cu scopul de a profesionaliza acest domeniu popular și de a forma o nouă generație de specialiști.

Programul este oferit de Yueyang Open University, din provincia Hunan, în colaborare cu Asociația de Barbecue din Yueyang.

Concret, studenții învață tot ceea ce este legat de grătar, inclusiv de la selecția cărnii și a sosurilor, până la managementul restaurantelor.