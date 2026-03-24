O universitate din China a lansat un program de studii dedicat grătarului. La final, cursanții devin specialiști în domeniu

1 minut de citit Publicat la 08:00 24 Mar 2026 Modificat la 08:00 24 Mar 2026

Studenții învață tot ceea ce este legat de grătar, inclusiv de la selecția cărnii și a sosurilor / sursă foto: Getty Images

O universitate din centrul Chinei a lansat un program de studii dedicat exclusiv grătarului, cu scopul de a profesionaliza acest domeniu popular și de a forma o nouă generație de specialiști.

Programul este oferit de Yueyang Open University, din provincia Hunan, în colaborare cu Asociația de Barbecue din Yueyang.

Concret, studenții învață tot ceea ce este legat de grătar, inclusiv de la selecția cărnii și a sosurilor, până la managementul restaurantelor.

Programul de studii face parte dintr-o inițiativă mult mai amplă, la nivel local, menită să consolideze celebrul sector al grătarelor din Yueyang și să formeze lucrători cu pregătire formală pentru o piață în rapidă expansiune, transformând grătarul dintr-o activitate informală, de stradă, într-o profesie respectată și recunoscută, scrie VN Express.

Înscrierile au început în data de 9 martie, fiind de altfel primul curs academic din China dedicat în mod specific industriei grătarului.

Studenții au șansa de a învăța de la peste 30 de bucătari experimentați și pot lucra inclusiv cu manageri de restaurante.

Scopul programului este ca aproximativ 1.000 de persoane să fie instruite în domeniul grătarului în următorii trei ani.

În orașul Yueyang, grătarul este un pilon fundamental al comerțului, fiind peste 2.000 de restaurante care au grătarul în meniu.

Potrivit statisticilor oficiale, industria locală generează o valoare anuală a producției care depășește 2 miliarde yuani, adică aproximativ 287 milioane de dolari americani.