Cum răspunde Matteo Politi acuzațiilor victimelor: „Am făcut practică în chirurgie în săli de operație. Am făcut cursuri, nu am rezidențiat”

Foto: captură Antena 3

După patru luni de arest, Matteo Politi, italianul care a operat fără drept în clinici private din România, a făcut dezvăluiri uluitoare.

Matteo Politi, alias Matthew Mode, a făcut implanturi mamare, rinoplastii şi a mărit buzele mai multor românce deși nu avea drept de liberă practică în România și nici studii de specialitate.

„Am Bacalaureatul și diploma de Medicină Generală. După ce termini Medicina Generală, trebuie să te specializezi. Cum se spune în România, rezidențiat. Eu am făcut cursuri de chirurgie cosmetică, trei ani și jumătate, dar nu este un rezidențiat, sunt cursuri de implant mamar, minilifting facial și abdominoplastie”, a afirmat Politi.

„Acum știu că în România cursurile din chirurgia cosmetică nu sunt recunoscute ca cele din chirurgie plastică”, a mai spus el.

„Am făcut cursuri, nu am rezidențiat”, a spus Matteo Politi, sâmbătă seară, la Antena 3.

„Am făcut practică în chirurgie în săli de operație”, a precizat el.

Matteo Politi a fost eliberat joi, 6 iunie, după ce i-a expirat mandatul de arestare.

„Când am venit aici, în ianuarie 2018, am cunoscut un avocat. Am făcut procură, i-am dat toate documentele mele, diploma de chirurgie generală, cursurile. Mi-a spus că în România cursurile pe care le-am făcut sunt la fel. Eu am plătit chitanță pentru Colegiul Medicilor”, a spus acesta.

„Nu am întrebat alte persoane. Am angajat persoana aceasta ca să nu fac la fel ca în Italia”, a adăugat el.

Pe numele lui Matteo Politi sunt înregistrate trei plângeri penale, două pentru înşelăciune şi una pentru vătămare corporală.

Diploma de medicină ar fi obţinut-o la Priştina, la o universitate controversată, unde un fost rector a fost acuzat că ani la rând a eliberat diplome false.

Matteo Politi, presupus medic: Despre diploma de la Priştina este un pic complicat să vorbim acum, pentru că rectorul universităţii a fugit cu toate registrele din universitate

Matteo Politi se află acum sub control judiciar. Nu are voie să părăsească Bucureştiul şi nici să intre în vreun cabinet medical.