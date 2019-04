Cunoscut antrenor din Bârlad, bătut de șapte interlopi cu o rangă. Sportivul a fost internat de urgență în spital

foto- vremeanouă.ro

Marian Rădoi, un cunoscut antrenor al unui club de lupte din Bârlad, a ajuns de urgență la spital după ce a fost bătut cu cruzime de un grup de interlopi. Este vorba, totodată, despre ginerele fostului șef de la Poliția Locală Bârlad.

Sportivul s-a ales cu traumatism toraco-abdominal sever şi fractură deschisă la gamba dreaptă. A fost internat la spitalul "Elena Beldiman", pe secţia ATI Reanimare.

"Plaga occipitala a fost suturata in Urgente, iar, avand in vedere gravitatea fracturii de gamba, medicii ortopezi au intrat imediat in operatie, asta-noapte, timp de 3-4 ore. In aceste momente, pacientul se afla la ATI Reanimare”, a precizat purtatorul de cuvant al spitalului, potrivit vremeanoua.ro.

Antrenorul le-a spus medicilor că a fost bătut de către șapte persoane, în scara blocului, cu o rangă.

A fost deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe în acest caz.