Curiosul caz al bărbatului din Sibiu care a dat examenul pentru permisul de conducere de 48 de ori. Ce spun instructorii

Conform legislației, după fiecare respingere, candidatul trebuie să facă șase ore suplimentare. Sursa foto: Agerpres

Un sibian a ajuns să repete examenul pentru permisul auto de nu mai puțin de 48 de ori, un record care ridică semne de întrebare: ar trebui să existe o limită a încercărilor? Sau este normal ca un candidat care a picat de atâtea ori să poată reveni la examen până reușește să promoveze? Instructorii auto atrag atenția că situația reflectă lipsa unei pregătiri adecvate, scrie publicația Tribuna.

„Având în vedere că a ajuns de 48 de ori la examen, este o problemă fundamentală, fie de pregătire practică, fie de cea teoretică, exceptând emoțiile”, explică Alexandru Rădoi, instructor auto la Școala de Șoferi Combi.

Colegul său, Petre Telebuș, consideră că unii candidați nu ar trebui să ajungă niciodată la volan.

„Nu există o soluție pentru limitarea numărului de examinări. Un candidat poate susține examenul pe perioada de valabilitate a dosarului, un an de zile de la terminarea orelor de pregătire practică. Problema este că instructorul auto nu are posibilitatea de a limita accesul la examenul de traseu pentru faptul că elevul nu a dobândit abilitățile teoretice și practice necesare. Sunt elevi care au făcut și două sau trei școlarizări și tot nu au reușit să obțină permisul de conducere. În viziunea mea, nu au ce căuta între scaun și volan.”

Conform legislației, după fiecare respingere, candidatul trebuie să facă șase ore suplimentare, iar reprogramarea se poate face după minimum 15 zile.

Datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că, în perioada 1 ianuarie – 22 septembrie 2025, în Sibiu au fost susținute 3.742 de probe practice, mai puține decât în 2024 (4.024). Procentul de promovabilitate a fost de 36,68%, sub nivelul de anul trecut, de 37,16%.