Cutremur în Brăila, luni dimineață

<1 minut de citit Publicat la 08:19 20 Oct 2025 Modificat la 08:41 20 Oct 2025

Seismul a fost consideat unul de suprafață, la o adâncime de 7,9 kilometri. Imagine cu caracter ilustrariv. Foto: Getty Images

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa în România, la ora 03:35, în judeţul Brăila, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 7,9 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 9 kilometri Nord-Est de Brăila, 11 kilometri sud de Galati, 63 kilometri vest de Izmail, 63 kilometri vest de Tulcea, 77 de kilometri SE de Focșani și 96 kilometri est de Buzău

În luna octombrie, în România s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini locale cuprinse între 2 şi 4.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie, conform Agerpres.