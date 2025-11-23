Cutremur în România, duminică. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Un cutremur slab, cu magnitudinea 2,9, s-a produs duminică, la ora locală 11:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), notează Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 147,3 km, în apropierea următoarelor oraşe: 52 km vest de Focşani, 60 km est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord-vest de Buzău, 70 km est de Braşov şi 89 km nord-est de Ploieşti.

În luna noiembrie 2025, în România s-au produs 12 cutremure cu magnitudini între 2 şi 3,5 grade.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.