Cutremur în România, sîmbătă la prânz. Ce magnitudine a avut

Seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3, s-a produs, sâmbătă la prânz, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), informează Agerpres.

Seismul a avut loc la ora locală 11:51:54, la adâncimea de 70 de km, la: 35 km vest de Focşani, 73 km Nord de Buzău, 75 km est de Sfântu-Gheorghe, 84 km sud-vest de Bârlad, 84 km sud de Bacău, 91 km est de Braşov.

De la începutul lunii ianuarie, în România s-au produs 14 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3 grade.

Etichete: cutremur Institutul National pentru fizica pamantului zona seismică Vrancea Vrancea seism

