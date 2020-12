Dan Ramf, muzeograful care scoate la lumină eroii necunoscuţi ai României

Din pasiune şi respect pentru înaintaşii neamului, Dan Ramf le-a aşternut povestile uluitoare de viaţă în cărţile sale despre supravieţuitorii celor două războaie mondiale. Unul dintre personaje este Elena Ţega, veterană de război. Ea a fost asistentă medicală în al doilea Razboi Mondial şi a îngrijit sute de soldaţi români răniţi pe front.

”M-am urcat în tren și am fost primita în gara de Prințesa Suciu și zice cine dracu te-a adus aici. Nu am zis nimic. Am venit , și atunci ne bombardau americanii pe timpul asta ca atunci ne ataca bombele. Gara de Nord a început sa bombardeze, am intrat în adăpost, am ieșit de acolo m-a luat acasă. Cazuse bomba chiar pe spitalul Regina Maria. Pentru curajul său, femeia a fost felicitată chiar de Regele Mihai şi mama sa, Regina Elena.

”Am plecat , îmi aduc aminte în gara era Regrele Mihai, era și Regina Elena, m+a pupat pe front. Am plecat pe front, acolo ne+au atatcat și eu eram în grupa col dr Zamfirescu , m+a luat și mi+a zis Lenuta, tu tb sa dovedești ca ești o buna luptatoare. Pentru Dan Ramf intalnirea cu Elena a fost motiv de bucurie enormă. A aflat astfel poveşti fascinante pe care să le aducă în faţa tuturor. O istorie trăită, altfel decât cea din cărţile de istorie din şcoală” a povestit Elena Ţega, veteran de război.

”în Cehia, acolo unde au fost luptele grele. M-au repartizat cu ranitii si nu stiam unde sa mai merg, ma strigau, sora,. Sora! I-am pansat si plecau cu Salvarea, și plecaui în ţară. Culcat, culcat! Ne târam pe jos când trageau. Când s-a ridicat Drapelul Păcii am auzit s-a strigat Gogâlea Nicolae şi eu am ţipat, am zis e fratele meu!” ne-a mai spus femeia.

”Acești oameni au fost îngeri în alb ai Armatei Romane. neamul rom. Au inaintat către Budapesta, a colo a fost un macel teribil, apoi au inaintat către Muntii Tatra, acolo cadeau pietrele și macinau carnea soldatilor romani. Acesti oameni i-au salvat pe toți, romani, maghiari, nemți. Deviza dansilor a fost tratam omul, nu nationalitatea. Sut teribil de emotionat când sunt alături de o eroina a neamului romanesc” muzeograf.

Primele mărturii de război adunate de muzeograf au fost cele ale bunicului său, şi el luptător în al doilea razboi mondial. Mai tarziu, cu ajutorul Asociatiilor Veteranilor de Razboi a inceput sa caute si alti supravietuitori.

Pana acum, Dan Ramf a scris doua carti despre eroii romani care au luptat pe front, iar acum lucreaza la al treilea volum.

”Îmi fac un mic rezumat îmi notez ideile principale. Atunci când refact traseul dansilor consult acest caiet și i am rugat sa mi scrie numele loc din Rusia, Germania, Ungaria chiar si din Ro sa le transpun în acest caiet sa știu eu sa le caut pt ca de multe ori, de exemplu, printre ultimele capitole a fost Tubdidi, nu știam în ce zona, am consultat caietul, exista în Giorgia, s-a completat atât de frumos cu ajutorul acestui caiet. Vol 3 din Bunicii noștri, eroii noștri, tiparit de editura Militara cu speranța ca la anul viitor sau cel târziu peste doi ani. Este un volum foarte emoţionant pentru mine, de ce, pentru ca acum 10 ani când am trecut la masa de scrispt a transcrie toate aceste materiale de pe hârtie la calculator și mai departe către editura, ma gândeam... ce titlu sa pun... Primul titlu care mi a venit în minte a fost acesta Bunicii noștri, eroii noștri. Primul capitol a fost Leonasi Ioan, bunicul din partea mamei, eroul copilariei noastre cel despre care spun a fost un Ion Paul al 2 lea al Frontului de Răsărit, așa l am considerat pe bunicul meu, cel care ma inspirat, cel care.. datorită bunicului meu am ajuns profesor de istorie, un mic culegator de istorie” a adăugat acesta.

Cel mai mare regret al muzeografului este ca timpul trece, iar veteranii romani pierd lupta cu acesta

”Acum 5 ani numărul veteranilor de război din romania era undeva la 20 800 astăzi după socoteala noastră nu cred ca depasim cifra de 4000 şi numărul dansilor scade, pt ca au o vârsta foarte foarte inaintata. Cei care au făcut războiul a fost generația 1918,1920 ... ultimii au fost incroporati în 1944 și au luat parte la luptele din Ardeal şi de pe Frontul din Apus. În cele doua cărți, în primul volum sunt 54 de eroi și în al doilea volum 27, volumul trei sper sa ajungem undeva la 30 de capitole, 30 de eroi de vieți salvate pt istoria noastră pt istoria Romaniei cea universala aș putea spune pt ca sunt romani, sasi, maghiari sunt toate nationalitatile” a povestit Dan Ramf.



Dan Ramf are sute de marturii inregistrate cu supravietuitorii de razboi. Speră că va reuşi să ducă la capăt misiunea de a scoate la iveală toate poveştile emoţionante şi a le împărtăşi cu restul românilor, pentru ca aceştia să ştie cine le sunt eroii.