Dana Budeanu publică fotografii cu Cătălin Tolontan în compania unui afacerist implicat într-o licitaţie controversată

Dana Budeanu a comentat dosarul de şantaj deschis de DIICOT la plângerea primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă, împotriva mai multor jurnalişti.

Mai mult, aceasta a publicat trei fotografii în care jurnalistul Cătălin Tolontan, coordonatorul editorial al ziarului Libertatea, şi colega sa, Mirela Neag, apar în compania lui Valer Blidar, preşedintele Astra Vagoane Arad, câştigătorul licitaţiei pentru cele 100 de tramvaie achiziţionate de Primăria Capitalei.

În editorialul publicat pe aplicaţia Verdic, Dana Budeanu a explicat că acuzaţii pe care Daniel Băluţă i le aduce jurnalistului Cătălin Tolontan seamănă extrem de mult cu cazul licitației tramvaielor cumpărate de Primăria Municipiului București și se întreabă retoric dacă audierea jurnalistului de la DIICOT va scoate la iveală un modus operandi al șefului de la Libertatea și GSP ori dacă în România se fac anchete jurnalistice la comandă.

"În toamna lui 2020 m-am angajat singură de nebună în campania electorală pentru Primăria Capitalei și am susținut-o după capul și puterea mea pe Gabriela Firea! Ceea ce mi-a fost dat să văd și să aud și să realizez în acea lună nenorocită, m-a șocat și luminat în același timp, definitiv! Votul aproape că nu contează, iar politica se află într-o relație interlopă cu presa și atât! Audierea lui Tolontan la DIICOT ar putea scoate la iveală un modus operandi al cunoscutului jurnalist?

Se fac sau nu anchete la comandă?! Cazul „Băluță” și „Blidar”, pe cel din urmă cunoscându-l cu lux de amănunte, seamănă leit. Acuzațiile de șantaj formulate de primarul Daniel Băluță împotriva ziaristului Cătălin Tolontan ridică semne de întrebare și cu privire la alte anchete jurnalistice semnate de coordonatorul editorial al ziarului Libertatea?

În plângerea depusă la DIICOT, Daniel Băluță susține că Tolontan ar fi orchestrat o campanie de presă împotriva lui după ce asocierea dintre Lindor Ideal Construct și Comprest SA a pierdut o licitație organizată de Primăria Sectorului 4. Potrivit edilului, ar exista suspiciuni rezonabile că Tolontan și alti patru jurnaliști au acceptat cel puțin promisiuni de foloase, în schimbul constrângerilor exercitate asupra primarului pentru ca rezultatul licitației să favorizeze Lindor-Comprest. Cu alte cuvinte, Băluță arată că jurnalistii ar fi făcut presiuni – prin articolele publicate – pentru ca firma pierzătoare să primească contractul în valoare de 27,6 milioane lei.

Aceste acuzații vin acum să pună sub semnul întrebării și o altă mega-afacere în care Tolontan s-a implicat pentru „a face lumină” și pe ale cărei coordonate le știu pe dinafară. E vorba despre licitația pe care Primăria Capitalei a organizat-o pentru furnizarea a 100 de tramvaie. Astfel, Tolontan a publicat, atât în Libertatea, cât și pe Tolo.ro, o serie de articole legăte de atribuirea acestui contract. La această licitație au participat Astra Vagoane Călători (companie a omului de afaceri Valer Blidar, în asociere cu firma CRRC Qingdao Sifang Co din China) ăi Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret (Turcia).

Tolontan a susținut încă de la început că Gabriela Firea ar fi făcut un „aranjament” pentru ca firma din Turcia să fie declarată câștigătoare, iar cascada de articole pe care a publicat-o a răsturnat „calculele” din culise și a făcut Astra Vagoane să primească acest contract în valoare de 160 milioane €. Cum?

Unul dintre primele articolele semnate de jurnalist pe această temă „denunta” (vezi Doamne) faptul că Gabriela Firea secretizează afacerea (Detalii aici: https://www.libertatea.ro/stiri/firea-secretizeaza-achizitia-publica-de-180-de-milioane-de-euro-pentru-tramvaie-2793396).

Ulterior, Tolontan a publicat pe libertatea.ro, dar și pe site ul lui alte și alte articole. Toate erau favorabile companiei Astra Vagoane.

Mai mult, pe site-ul lui, coordonatorul editorial de la Libertatea a publicat și un interviu-semnal cu afaceristul Valer Blidar (citește aici: https://www.tolo.ro/2020/09/14/opriti-spaga-ce-datoreaza-astra-arad-dupa-ce-impotriva-aranjamentului-primariei-lui-firea-a-castigat-licitatia-celor-100-de-tramvaie/).

Până la urmă, conform presei, Astra Vagoane a primit contractul, acesta fiind semnat de Nicușor Dan pe 11 mai anul acesta, informație FALSĂ, contractul fiind semnat de Gabriela Firea pe 19 octombrie 2020!

Atunci valoarea contractului a fost de 840 de milioane de lei! Până pe data de 11 mai 2021, când Nicușor a anunțat iar semnarea contractului, valoarea acestuia a ajuns la 985 de milioane de lei! A crescut cu 145 de milioane de lei!!!

La contract, s-a adaugat și un pasaj care permite ca, ulterior, să poata fi incluse și alte elemente. Cel puțin ciudat, fiindcă normal ar fi fost ca el să reprezinte „oglinda” licitației, NU??

Dar aceasta nu e singura hoție care atrage atenția!

Altfel, e de observat și analizat dacă legea prin care se interzice participarea și încheierea de contracte pe ramura industrială cu firme din China se aplica și în acest caz. Dacă ar fi să se respecte această literă a legii, semnarea contractului - care a zăcut prin sertarele Primăriei Generale șapte luni – n-ar fi posibilă.

Contractul este contrar însă și altor legi: legea Achizițiilor publice, legea finanțelor publice de vreme ce, la momentul semnării Anexei 2 la buget, nu erau validate de trezorerie.

În aceste condiții, Astra rămane practic fără asociatul care asigura circa 90% din producția acestor tramvaie și posibilitatea îndeplinirii condițiilor inițiale de participare la licitație. Deci PMB a semnat cu Astra Arad care are probleme și cu licenta de la Siemens și cu forța de muncă, fără să țină cont că în niciun oraș nu a livrat la timp și nici conform graficului de livrare.

Și totuși a primit contractul după presiunea media făcută de Blidar prin publicația Club Feroviar, dar și cu ajutorul lui Tolontan.

Astfel, prin Astra, intra pe piața europeană cel mai mare furnizor și producător de material rulant din China. Probabil că firma lui Blidar va fi cumpărată și va deveni filiala CCC China, iar afaceristul își va face Exit.

În timpul campaniei electorale, am primit zeci de fotografii și înregistrări cu politicieni, jurnaliști, finanțatori ai campaniilor electorale etc. Ceea ce eu am primit, a primit TOATĂ presa, nu fiți naivi. Singurele materiale pe care le am difuzat împotriva voinței tuturor, inclusiv a Gabrielei Firea, au fost cele care au dovedit infracțiunea de trafic de influență a lui Nicușor Dan...

Astăzi, vă las să judecați și interpretați singuri, ceea ce eu atunci am ales să nu public, pentru că m-a scârbit iremediabil discuția din jurul acestor instantanee. Astăzi scârba mi-a trecut, pentru că nu mai cred deloc în presa de altă dată, presa la care am avut privilegiul să fiu martoră ani la rând", a declarat Dana Budeanu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal