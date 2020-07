Dana Budeanu șochează din nou. Mesajul publicat pe Facebook

Dana Budeanu s-a făcut cunoscută și cu limbajul considerat dur în mare parte, dar recunoaște public că acesta este felul său de a fi și nu se va schimba. Totuși, designerul și-a șocat, sâmbătă, fanii, după ce a postat pe contul său de Facebook o poezie de dragoste extrem de sensibilă semnată de poeta Nina Cassian.

Poezia publicată de Dana Budeanu are un mesaj ascuns

"daca m ai chema, ar zvacni

o mie de pasari in colivii;

o mie de usi s ar da n laturi

si s ar umple vazduhul de pasari

si ca legatura de chei a pamantului

ar zangani apele sub mainile vantului

si s ar vesti dezghetul pretutindeni!

Izvoarele ar capata calcaie si pinteni

si ar incepe sa calareasca la vale

pe trunchiuri de copaci, peste pietrele aspre

si goale;

sloiul albastru al singuratatii s ar sparge

in hau

tu, dezghetul meu, soarele meu!" Nina Cassian.

Facebook/ Dana Budeanu

Dana Budeanu: Veniți! Arafat și PNL veghează pentru voi!

Cu o zi în urmă, Dana Budeau a lansat un atac dur la Guvernul Orban și Raed Arafat, asta după ce Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a demarat o campanie adresată românilor din diaspora cu mesajul că există locuri de muncă disponibile în ţară în special în sectorul HoReCa.

"Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia Generală Turism, demarează campania "Trăieşte, Munceşte, Pofteşte Româneşte!", o iniţiativă dedicată românilor din diaspora, care s-au întors recent în ţară sau îşi doresc să o facă. Mesajul pe care dorim să îl transmitem este unul simplu: Vă aşteptăm acasă! Avem locuri de muncă pentru voi, în mod special în domeniul HoReCa", precizează comunicatul oficial.

Dana Budeanu, mesaj pentru diaspora: Veniți ca să fiți arestați!

Campania aceasta nu este văzută cu ochi buni de Dana Budeanu. Celebrul designer a ironizat, vineri, această inițiativă:

"Ministerul Turismului, pe banii mei, invită diaspora să se întoarcă acasă, unde e cel mai bine! Veniți acasă, în singura țară din lume unde ești arestat dacă ai orice virus transmisibil, unde restaurantele sunt închise, unde te amendează daca îți faci ziua de naștere sau n-ai masca pe nas, unde ești terorizat, unde 50% dintre angajati sunt pe ajutor de somaj, unde guvernul te amenință de dimineața până seara pentru orice! Venitț! Arafat și PNL veghează pentru voi!", a scris Dana Budeanu, pe pagina sa de Facebook.

Facebook: Dana Budeanu