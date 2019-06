Dancilă, despre remaniere: „Nu pot să spun dacă vreun ministru va fi remaniat. Dacă se va considera că au greșit, luăm în calcul”

Foto: captură Antena 3

Viorica Dăncilă a făcut o serie de declarații referitoare la remaniere.

„Nu am vorbit de remaniere, deci nu pot să spun dacă un ministru sau altul va fi remaniat. Dacă se va considera că a greșit vreun minister, luăm în calcul”.

Premierul Dăncilă, referitor la cazul fetiței târâte cu forța de mascați: „Atunci când iei o decizie trebuie să calculezi foarte bine să pui în balanță ce este mai bine, ce este mai bine pentru guvernare, deci nu facem o schimbare de dragul de a o face.Cred că trebuie să ai argumente solide. În momentul în care vom discuta acest subiect ne vom gândi și la remaniere, poate ne vom gândi la restructurare”.

„Nu sunt adeptul părerilor care nu au în spate argumente. Am văzut și la moțiune când se spunea 15 ministere, dar nimeni nu argumenta de ce 15 ministere, nu 17 sau mai puține. În momentul în care vrei să faci o restructurare, trebuie ca aceasta să fie foarte bine documentată. După Congres este important să facem o analiză în toare organizațiile județene, să mă întâlnesc cu toți președinții de organizații, să merg în teritoriu. Aceasta reprezintă o prioritate. După Congres avem primele 6 luni de guvernare, vreau să iesim cu ceea ce am realizat, sa facem o analiză pe fiecare minister in parte”.

Dăncilă a mai spus că toți cei vor să candideze la conducerea PSD trebuie să aibă această oportunitate.

„Democratia nu presupune să fie candidat unic. În democrație toți cei care vor să candideze trebuie să aibă această oportunitate. Mă bucur că sunt colegi care vor să candideze. Cei care se vor bucura de încrederea colegilor vor fi cei care vor asigura conducerea PSD. Vom discuta la întâlnirea pe care o avem despre profilul pe care trebuie să-l aibă viitoarea conducere. Dacă aș spune eu, înseamnă că nu ar mai exista o consultare cu colegii mei”.

„Sigur, avem multi colegi care pot fi in conducerea PSD. Cel care va conta va fi votul, increderea pe care Congresul o va acord. Nu pot sa spun ca un coleg trebuie sau nu sa fie in conducere. Sunt presedintele tuturor membrilor., nu as vrea sa favorizez un coleg sau altul. Nu as vrea ca decizia sa o ia doar presedintele interimar, vreau o alta abordare. Sa avem o participare cat mai larga la decizii ca atunci deciziile sunt si sustinute”.

Dăncilă a mai spus și faptul că ministrul Finanțelor poate candida fără probleme la prezidențiale fiindcă nimeni nu îi va îngrădi acest drept.

„Daca Eugen Teodorovici vrea sa candideze la alegerile prezidentiale, nimeni n-o sa-i îngradeasca acest drept. Vom face sondaje de opinie si in urma sondajelor cel care va fi plasat cel mai bine va fi candidatul PSD. Inca nu am inceput sondajele.Vrem sa-i vedem pe cei care vor sa candideze. Pana acum stim doar de Șerban Nicolae și domnul Pleșoianu”, a spus premierul.