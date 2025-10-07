De ce are nevoie România de o schemă de plafonare-compensare. Profesorul Dan Voiculescu: Pensionarii trebuie să facă o alegere cumplită

Românii care trăiesc din pensie au ajuns să facă o alegere grea: mâncare sau medicamente. Asta din cauza impactului devastator al inflației şi al compensărilor la medicamente care au fost reduse drastic. Profesorul Dan Voiculescu propune, într-o postare pe blogul său, implementarea unei scheme de plafonare și compensare a costurilor pentru medicamente, alimente și utilități esențiale. Fără o astfel de intervenție, spune el, mulți dintre cei afectați vor avea probleme să traverseze bine această iarnă, o situaţie inacceptabilă într-un stat european modern.

„În urmă cu o lună, avertizam că vom avea inflație de peste 10% în septembrie. Specialiștii din mediul bancarși realitatea imediată confirmă, din păcate, această prognoză.

Așa cum se știe, nivelul inflației reprezintă o medie a evoluției prețurilor. Însă categoriile vulnerabile sunt afectate mult peste pragul de 10%!

Daca ne raportăm la cheltuielile esențiale pentru un pensionar – alimente, medicamente, utilități – în multe cazuri, coșul zilnic esențial supraviețuirii costă şi cu peste 50% mai mult decât în anul anterior.

Exemplul medicamentelor este sugestiv. Pe lângă creșterea TVA-ului la medicamente, din luna septembrie s-au aplicat schimbări importante la schemele de compensare pentru bolnavii cronici (boli cardiovasculare, diabet etc.). Unele medicamente esențiale, compensate anterior cu 90% (lista A), au trecut la o compensare de maxim 50%.

Diferența de sute de lei lunar trebuie acoperită de pensionarii care plătesc deja prețuri mărite la utilități și alimente.

Pentru a înțelege amploarea fenomenului, încă un reper relevant: România este pe primul loc în Europa, în topul mortalității din cauza bolilor cardiovasculare – 109 decese la suta de mii de locuitori față de 44/100.000, media europeană.

Iar această statistică este anterioară recentelor scumpiri!

În noile condiții, câte vieți se vor mai pierde doar pentru că milioane de pensionari trebuie să facă o alegere cumplită, rușinoasă pentru un stat european: medicamente sau alimente?!

Nivelul de civilizație și prosperitate al unei națiuni nu este dat de valori macroeconomice medii, ci de nivelul de trai al celor mai vulnerabili.

În România, peste trei milioane de pensionari cu venituri mici (sub 3000 lei) sunt extrem de vulnerabili.

Pentru a-i proteja, consider că este extrem de necesară o schemă de plafonare-compensare (aplicată pentru medicamente, alimente și utilități) în vederea combaterii efectelor inflației asupra pensionarilor cu venituri de sub 3000 de lei”, a scris profesorul Dan Voiculescu, pe blogul său.