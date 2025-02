De ce ies adepții lui Georgescu dezbrăcați în zăpadă. Cine este Wim Hof și de ce costă 3000 de euro să îngheți în ”tabăra de călire”

Călin Georgescu înoată într-un lac din Alpi. sursa foto: captură video Youtube

Merg desculţi prin zăpadă, înoată în ape reci de munte la minus multe grade şi susţin că, aşa, îţi vei căli organismul împotriva bolilor. Aceasta este provocarea lansată de adepţii lui Călin Georgescu, care a ajuns virală în ultimele zile pe reţelele sociale.

Olandezul care face milioane de euro din faptul că înoată în apă rece şi merge dezbrăcat prin nămeţi

La nivel mondial, mersul dezbrăcat în zăpadă şi înotul în ape reci îl au drept lider pe Wim Hof, un olandez în vârstă de 65 de ani, care îi învaţă pe oameni să se dezvolte personal prin astfel de tehnici. Şi are milioane de adepţi în întreaga lume.

Iar dacă ai aproape 3.000 de euro, pe timp de iarnă poţi participa o săptămână în tabăra lui de călire a organismului. Aici înveţi să respiri, să meditezi, să înoţi în ape îngheţate în munţi. Şi să stai dezbrăcat în zăpadă.

Mai mult, Wim Hof are şi aplicaţie. Astfel, pentru aproape 10 euro pe lună, înveţi acasă tehnici de respiraţie şi cum să faci duşuri cu apă rece în fiecare zi, dacă tot n-ai zăpadă şi lacuri de munte.

Totuşi, în ultimii ani, cel puţin 21 de decese au fost asociate cu tehnicile lui, potrivit jurnalistului Scott Carney, care a fost, o vreme, un fan al acestuia.

Iar în momentul de faţă, în Statele Unite ale Americii, un tată ce şi-a pierdut fiica după ce aceasta s-a înecat în piscină în timp ce exersa metodele lui Wim Hof, cere 67 de milioane de dolari la tribunalul din Los Angeles.

Bărbatul cere şi o interdicție împotriva lui Hof și Innerfire (firma ce promovează produsele şi metodele lui Wim Hof – n.r.) de a mai preda metoda sa în America.



“Aceasta este prima acțiune legală formală intentată împotriva lui Hof într-un tribunal american de când și-a început activitatea publică, în urmă cu aproximativ zece ani”, scrie Scott Carney.

De la Wim Hof ne întoarcem în România, unde ideile acestuia sunt perpetuate, de ani buni, şi de Cristela şi Călin Georgescu. Astfel, unul dintre clipurile virale cu Georgescu este cel în care acesta înoată într-un lac, în mijlocul Alpilor, în timp ce afară ninge liniştit.

“Nu simt frigul. Am încredere în sistemul meu imunitar”

Clipul a fost publicat pe 24 ianuarie 2021, pe contul de YouTube “Pământul Strămoşesc Neoficial”. Şi începe cu un peisaj de munte şi mesajul “Calea către universul tău”.

“Totul în lumea asta este energie şi informaţie. Vibraţie şi frecvenţă. Totul în jur este Dumnezeu. Dumnezeu este totul”, spune Georgescu, îmbrăcat gros la începutul filmării.

“Este iarnă. Afară sunt minus şase grade. Lângă mine este un lac splendid. Şi am să înot în acest lac; pentru că nu-mi este frică. Nu-mi este frig. Pentru că tot ceea ce fac, fac prin Dumnezeu. Şi voi comunica cu el prin inima mea. Nu am nevoie de Facebook, nu am nevoie de internet, nu am nevoie de gmail. Am nevoie doar de inima mea, ca să aflu înţelepciunea Lui”, continuă Călin Georgescu, în timp ce se dezbracă.

Apoi înoată în apa rece a lacului.

“Am încredere în sistemul meu imunitar. Pentru că am încredere şi credinţă deplină în Creatorul lui, în Dumnezeu. Imunitatea mea ţine de suveranitatea fiinţei mele. Imunitatea se întreţine şi se antrenează doar în natură. Aici este realitatea. Aici este informaţia, nu în laborator. De aceea nu-mi este frig. Nu simt frigul. Simt puterea. Simt că trăiesc. Sunt liber”, mai spune Georgescu, după care dispare şi cu capul sub apă.

Cristela Georgescu te învaţă cum să mergi desculţ prin zăpadă

Soţia acestuia, Cristela Georgescu, promova mersul prin zăpadă în picioarele goale, cu cât mai puţine haine încă din 2015. Ba chiar a scris şi o postare în care, în opinia ei, răceala nu poate fi cauzată de virusuri sau de vremea rece. Mai mult, a postat şi un videoclip cu ea în costum de baie, în timp ce merge prin zăpadă.

“Răceala (ca și restul “bolilor”) nu e cauzată din exterior. Adică nici de vremea rece, nici de apa rece, nici de virusuri, nici de alți inamici invizibili cu care ne luptăm și pe care dorim să-i lichidăm cu orice preț (tot cu ceva venit din exterior, firește).

Nu vă pierdeţi cu firea! Frigul nu produce răceală (nu ne curg mucii şi ochii că am răcit de la frig, ci din alte motive, iar frigul ne ajută!), nici apa rece pe corp”, scrie Cristela Georgescu pe site-ul ei.

“Mersul desculț prin zăpadă este un tonic tonic nebănuit al sistemului imunitar. Favorizeaza descărcarea organismului de energia electrostatică (n-aveţi cum să scăpaţi de ea) şi are efect sedativ. Se începe cu 5-10 secunde şi se creşte zilnic cu 5 secunde până se ajunge la 5 min de mers, rulând alert călcâi – talpă – vârf”, ne sfătuieşte soţia lui Călin Georgescu.

Românii, aşteptaţi să vină desculţi în Piaţa Constituţiei, la noua horă a lui Georgescu

Pe urmele familiei Georgescu calcă şi jurnalista care le promovează ideile, Anca Alexandrescu. Două zile la rând, aceasta s-a filmat cum merge în zăpadă, îmbrăcată sumar şi în picioarele goale.

Mai mult, aceasta dă asigurări că sâmbătă, în Piaţa Constituţiei, mulţi români vor veni “desculţi în zăpadă să se înhorească”, deşi meteorologii anunţă că atunci vor fi minus 10 grade Celsius. Are peste 17.000 de like-uri la această postare, sute de comentarii şi peste 500 de distribuiri.

“Am preluat şi eu provocarea celor care ieri mi-au răspuns şi au fost şi mai curajoşi decât mine! Fiţi liberi, oameni buni! Nu vă mai temeţi de gura lumii! Sâmbătă pe 22 românii vin şi desculţi în zăpadă să se înhorească! Au dovedit-o deja!

Şi da, poate data viitoare voi dansa în zăpadă cu Cristela Georgescu! Poate vom şi găti împreună! Sunt un om liber şi nu aş renunţa pentru nimic la asta!”, scrie Anca Alexandrescu.

Iar pe Facebook curg videourile cu oamenii care merg desculţi prin zăpadă.

› Vezi galeria foto ‹

În diverse postări, creatorii de conţinut susţin că mersul prin zăpadă întăreşte imunitatea organismului, îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, inflamaţiile din corp sunt reduse şi te face mai energic.

"După frig vine o stare de bine.... un fel de reset pentru minte şi corp. Încearcă şi tu! Începe cu câteva secunde şi lasă corpul să simtă!", este unul dintre mesajele pe care aceştia le transmit.