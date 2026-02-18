De ce s-a dat Ro-Alert de „ninsoare abundentă” la 4 dimineața. „Nu ținem cont de oră la cod roșu. Înseamnă că există un grad de risc”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Bucureștenii au fost treziți miercuri dimineața, în jurul orei 4:20, de un mesaj Ro-Alert pentru cod roșu de „ninsoare abundentă” . Unii dintre ei au fost nervoși, în timp ce alții au început să glumească online. Directoarea departamentului de prognoză, Florinela Georgescu, a explicat de ce s-a emis mesajul la „prima oră a dimineții”. „Conform legislației, alertele sistemului Ro-Alert sunt emise atunci când sunt în vigoare coduri portocalii sau roșii”, a spus Georgescu, la Antena 3 CNN, subliniind astfel că „e o chestiune de procedură”.

„Sigur că, în primul rând, vă pot spune care a fost justificarea codului roșu, și anume faptul că, practic, în mai puțin de 6 ore, în București a căzut o cantitate de zăpadă cu un echivalent în apă mai mare decât media lunară pentru întreaga lună februarie. Deci, până la ora 4:00, ceea ce se avertizase în cod portocaliu se realizase deja și, pentru că se estima că va continua să ningă până spre jumătatea zilei de astăzi, ceea ce s-a și întâmplat, a fost emis acel cod roșu, conform procedurilor noastre interne.

Pe de altă parte, conform legislației, alertele sistemului Ro-Alert sunt emise atunci când sunt în vigoare coduri portocalii sau roșii. Deci este o chestiune de procedură”, a spus ea.

Mai mult, Georgescu a argumentat, spunând că „nu ținem cont de oră atunci când se îndeplinesc pragurile pentru emiterea unui cod roșu”, deoarece „o facem pentru că înseamnă că există un grad de risc”.

„Argumentul meteorologic, discuția pe care mi-o pot asuma eu sau afirmațiile pe care mi le asum sunt cele de natură meteorologică și nu ținem cont de oră atunci când se îndeplinesc pragurile pentru emiterea unui cod roșu. O facem pentru că înseamnă că există un grad de risc, un grad de apariție a unor urmări ale fenomenelor meteorologice severe.

Sigur că ora a fost una mai neobișnuită, dar, pe de altă parte, personal nu cred că a fost rău faptul că am fost avertizați dimineață. Știam care este situația în orașul București. Este un oraș foarte aglomerat, am văzut, evident, urmările ninsorii abundente și trebuie să vă mai spun, deși de data aceasta nu a fost cazul, pentru că deja cantitatea de precipitații a fost una deosebit de mare”, a argumentat ea.

Directoarea a subliniat faptul că „există și o altă parte a populației care a avut numai beneficii în urma acestui mesaj”, deoarece „chiar și la ora 4:00 dimineața mai circula cineva sau urmau să aibă o deplasare oricum”.

„Dar există și situații în care, ținând cont de riscurile pe care le poate genera o astfel de aglomerație urbană, uneori mai coborâm pragurile, tocmai pentru că știm ce poate urma.

Au fost nenumărate situații în care mesajele RO-ALERT au deranjat o parte din populație. Pe de altă parte, există și o altă parte a populației care a avut numai beneficii în urma acestui mesaj, pentru că, totuși, chiar și la ora 4:00 dimineața mai circula cineva sau urmau să aibă o deplasare oricum”, a subliniat Florinela Georgescu.