Declarație controversată a liderului sindical de la metrou: "Sunt cam multe femei care conduc"

Marian Artimon a mai spus și că metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie. foto: Captură video

Preşedintele Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, a spus, miercuri, într-o conferință de presă că sunt "cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou".

"Din păcate, nu vreau, nu vreau să jignesc, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să ştie, nu câţi bani are în buget, care să ştie să conducă trenul.

Pentru că în spate are 2.000 de oameni. Iar noi stăm şi ne gândim, băi, putem să promovăm mecanicul 1 să conducă trenul? Nu pot să-l promovez", a spus liderul sindical.

El a criticat faptul că din cauza tăierilor la buget multe secții au rămas fără șefi: "Sunt o grămadă de subunităţi, secţii care n-au şefi de secţii, oameni care semnează pe hârtii responsabilităţile pentru că se fac economii. Legea spune că poţi să ai 8% funcţii de conducere. Cu toate idioţeniile care se vorbesc despre metrou, metroul nu are decât 1,7% personal care e funcţie de conducere. Deşi legea îţi dă voie să ai 8%, noi avem 1,7%", a mai spus Marian Artimon.

"Şi nu vreau să jignesc pe nimeni că sunt aici reprezentantele sexului frumos, foarte multe, şi nu trebuie să... Poate prea multă lipsă de sânge în instalaţii, ca să zic aşa, pe acolo, prin minister", a mai afirmat Marian Artimon.

Marian Artimon a mai spus și că metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie, dacă angajaţii Metrorex nu îşi primesc salariile.

"Costul real al călătoriei la metrou e undeva spre 14 lei. Atâta costă Metrorexul pentru a transporta un călător, iar compensaţia vine pentru delegarea transportului şi se duce undeva la 5 lei preţul călătoriei, care, de fapt, fiind cumpărat prin abonament, e 2,3 lei, nu este 5 lei. Este 5 lei pentru acela care ia două călătorii", a afirmat, miercuri, liderul sindical, într-o conferinţă de presă.