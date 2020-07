Declarație emoționantă făcută de Helmut Duckadam, soției lui, în direct: În fața a milioane de telespectatori vreau să fac asta!

”E foarte bine să fii soția lui Helmut Duckadam. În anumite momente poate fi apăsătoare situația numelui, dar m-am obișnuit poate. Sigur, na, dacă te cunoaște lumea trebuie să fii atent cu tine. Eu nu îmi fac prea mari probleme. Nu am nimic anunț, nu mă feresc, deci e totul normal”, a spus soția lui Duckadam.

Vreau să îi mulțumesc că a fost alături de mine zi și noapte!

”Noi am reușit o performanță în cei zece ani de când ne-am mutat în București. Nu am apărut în tabloide. Chiar e o performanță. Eu am fost căsătorit 27 de ani cu Ildiko alături de fiica mea cea mare. Ne-am despărțit că nu am putut să mă obișnuiesc în SUA, m-am întors în România și în trei ani am cerut-o de soție pe Alexandra. Atunci scria că umblă după banii mei. Mama mea a luat-o de o parte și a întrebat-o dacă e sigură ce vrea. Ea a fost hotărâtă și vreau să îi mulțumesc în fața a milioane de telespectatori pentru că în 13 ani de când suntem împreună a stat lângă mine zi și noapte”, a zis Helmut Duckadam.