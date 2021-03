Vecinul criminalului din Jilava care a sunat la 112: "S-au auzit strigăte, apoi am văzut-o pe fată jos, într-o baltă de sânge"

În timp ce vecinul dădea alerta, concubinul victimei, aparent făptaşul crimei, şi-a pus capăt zilelor.

"Eu am sunat la 112. De auzit nu am auzit nimic, decât pe mama ei când deschisese poarta şi ţipa.

Vecin: Am văzut-o pe fata căzută jos, într-o baltă de sânge şi mi-am cam dat seama ce s-a întâmplat

Atunci am ieşit afară, am intrat şi eu înăuntru după ea şi am văzut-o pe fată căzută jos, într-o baltă de sânge şi mi-am cam dat seama ce s-a întâmplat. Am ieşit afară şi am sunat la 112 (...).

Îi ştim foarte bine, că eram prieteni, se înţelegeau bine, erau de 20 ani împreună, dar probabil undeva ceva nu a mers, unul din ei nu a vrut să mai fie împreună cu celălalt", a spus vecinul celor doi, sâmbătă, în exclusivitate, la Antena 3.

Crimă urmată de sinucidere, la Jilava. Un bărbat şi-a ucis soţia, iar apoi şi-a luat viaţa

O ceartă între doi soţi s-a încheiat tragic în Jilava. Un bărbat de 38 de ani şi-a înjunghiat partenera în zona gâtului, iar apoi s-a sinucis.

Echipa medicală ajunsă la fața locului a declarat decesul ambelor persoane.

Cercetarea la faţa locului s-a încheiat.

