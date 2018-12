Decretul cu scandal, publicat în Monitorul Oficial

Foto: presidency.ro

Decretul semnat de Klaus Iohannis după ședința CSAT cu scandal de vineri a fost publicat, sâmbătă, în Monitorul Oficial.

Președintele a simțit nevoia să dea un comunicat de presă la doar câteva ore după emiterea decretului în care avertiza că oricine va întârzia publicarea în Monitorul Oficial va fi tras la răspundere juridic.

Și USR a băgat capul în poză în acest scandal dintre Klaus Iohannis și Guvern. Liderii USR au preluat amenințările președintelui și au condamnat Monitorul Oficial pentru refuzul de publicare a decretului.

„În situația în care am ajuns, practic nu există o propunere valabilă pentru persoana care va prelua funcția de șef al statului major al Armatei. Nu există o propunere pentru șeful Armatei. Mandatul generalului Ciucă se termină pe 31 decembrie. România nu poate să rămână fără șef al Armatei. Această situație generată de incompetența PSD-ului trebuie rezolvată. După ședința CSAT am rezolvat-o. Am luat decizia și am semnat și trimis spre publicare decretul prin care se prelungește mandatul de șef al Armatei pentru generalul Ciucă. Generalul Ciucă, un soldat recunoscut, competent, cu rezultate dintre cele mai frumoase și bine ar fi fost ca această chestiune să-și fi găsit mai repede soluționarea, dar în continuare cred că Armata României trebuie să știe cine o conduce și cum o conduce”, a declarat Klaus Iohannis, vineri, după ședința CSAT.

Ministrul Apărării Gabriel Leș a declarat vineri, la Antena 3, că toate propunerile făcute de el în ședința CSAT au fost respinse de președinte, fără argumente.

„Am făcut propunerea ca domnul general Scarlat să fie noul șef al Statului Major Apărării(...). Președintele a spus că nu sunt legale propunerile, fără să-mi spună de ce nu sunt legale”, a spus Gabriel Leș.