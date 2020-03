Deputatul Bogdan Huțucă nu are coronavirus. Rezultatul testului a ieșit negativ.

„Ieri am aflat că domnul senator Virgil Chițac este suspect de coronavirus, drept pentru care m-am autoizolat la domiciliu. În această dimineață când am aflat că dânsul chiar are boala, am luat decizia sa sun la DSP. Specialiștii de la DSP au plecat de un sfert de oră de la mine de acasă, mi-au luat probe, iar acum aștept rezultatul”, a spus deputatul Bogdan Huțucă, vineri după-amiază.

Astăzi a fost confirmat primul caz de coronavirus în Parlament. Este vorba despre senatorul PNL Vergil Chițac care a fost depistat pozitiv cu noul virus. Acesta a reușit să își îmbolnăvească fiul, soția și asistentul personal.