Descoperire macabră pe un teren de lângă Slobozia: au fost găsite mai multe bucăți dintr-un cadavru. „Toate ipotezele sunt pe masă”

La marginea orașului Slobozia, pe un teren extravilan, polițiștii au găsit mai multe bucăți dintr-un cadavru, ce pare să fi fost dezmembrat de animale. Oamenii legii au periat 120 de hectare de teren, după ce un bărbat a descoperit un picior în zonă, în timp ce-și plimba câinele. Victima a fost identificată, însă toate ipotezele sunt pe masă în acest moment, de la varianta unui accident rutier la crimă, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției României, Georgian Drăgan, la Antena 3 CNN. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

UPDATE 14:35 Potrivit unor surse Antena 3 CNN, persoana este o femeie de 70 de ani, cunoscută cu afecțiuni psihice, care locuia cu chirie în Slobozia. Aceasta nu a fost dată disparuta. Polițiștii au început acum cercetările pentru a stabili ce anume s-a întâmplat cu femeia.

Știre inițială

Ancheta a fost deschisă după ce un bărbat, care își plimba câinele în zonă, a sunat la 112 după ce a dat, din întâmplare, peste un picior uman.

Polițiștii au periat apoi 120 de hectare de teren și au mai descoperit și alte resturi ale cadavrului, care la prima vedere pare să fi fost dezmembrat de animale. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, a fost descoperit inclusiv capul trupului neînsuflețit.

„Au fost folosite și drone și câini de urmă. În urma tuturor acestor verificări, astăzi au fost găsite și alte părți ale unui cadavru, ce pare a fi dezmembrat de animale la prima vedere, dar acest lucru se va stabilit la Serviciul de Medicină Legală, acolo unde vor fi duse părți de cadavru pentru a fi expertizat. În acest moment colegii mei sunt la fața locului, efectuează cercetarea la fața locului, acolo unde au fost descoperite aceste părți de cadavru”, a explicat chestorul de poliție Georgian Drăgan.

Victima nu a fost identificată. „Toate ipotezele sunt pe masă” în acest moment, a mai spus Drăgan. Polițiștii verifică împrejurimile pentru a stabili cum a ajuns cadavrul în acea zonă și lista cu persoanele dispărute. Este luat în calcul și scenariul unui accident rutier.

Persoanele care pot oferi informații relevante sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.