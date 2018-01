Dezvăluiri halucinante! Cum acționează mafia italiană în România

foto:Pixabay.com

Romania apare pe harta marilor familii mafiote din Italia.

O ancheta internationala a scos la iveala cat de mult isi intinde influenta mafia italiana in toata lumea, potrivit ProTV.ro.

Politia din Italia a reusit sa faca cateva arestari de rasunet dupa ce au demobilizat o retea de trafic de droguri in care erau implicate mai multe familii importante de interlopi din Italia.

Mafia italiana este recunoscuta ca fiind cel mai mare "pion" pe piata traficului de droguri din lume, si in special din Europa, drogul lor preferat fiind cocaina. Acestia stabilisera o retea de trafic de droguri cu o metoda ingenioasa de distributie.

Pe harta lor apare si Romania, tara pe care se bazeaza foarte mult in aducerea drogurilor in Europa dar si distribuirea lor pe tot continentul, tara noastra fiind una de tranzit pentru afacerile cu droguri. Interesant este ca Romania este una dintre putinele tari cu influenta din partea celor 3 clanuri, doar Anglia, Olanda, Belgia, Germania si Franta, din Europa, si USA, Canada si Brazilia, din toata lumea, "bifand" toate cele 3 familii mafiote care au influenta in peste 50 de tari.