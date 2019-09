Dezvăluiri incendiare. Cine l-a trimis pe olandezul pedofil în România. S-a întâmplat cu mai mult timp înainte decât s-a crezut inițial

Un prieten al criminalului pedofil spune că olandezul ar fi fost trimis în 2014 de o mare firmă de IT din Olanda în România. În plus este şi o dovadă în acest sens. Potrivit unei postări făcute pe contul public de socializare al companiei olandeze referitoare la Joop Visscher.

"Lucra în IT ca free lancer. El lucra şi pt o firmă de IT din Iaşi. Este ceva ciudat cu această firmă, cu unii oameni de acolo. Erau multe joburi pentru România. Eu nu cred că Joop a fost singur în asta şi cred că ar trebui începute cercetările. Cred că este o reţea în această ecuaţie", a declarat prietenul lui Visscher sub protecţia anonimatului.

Apropiatul lui Visscher spune că nu crede că acesta a fost doar de 4 ori în România şi în plus îl descrie ca fiind un om cu mai multe vicii.



"Eu ştiu că mergea destul de des în România. Joop era un afemeiat, era mereu în contact cu multe femei. L-am perceput ca pe un tip lipsit de empatie. Nu-i părea rău că răneşte. Îmi era prieten, dar părea că nu-l mişcă nimic atunci când venea vorba de femei. În România îi plăcea mult. Era încântat de femei. O dată mi-a spus că a băut o sticlă întreagă de votcă într-o singură seară", susţine prietenul lui Joop Visscher

Olandezului îi plăceau şi vacanţele de lux. Chiar el s-a filmat într-o astfel de vacanţă pe un iaht. Prietenul său spune că destinaţia lui era Miami.



"Îi plăcea mult şi Miami, în special pentru petrecerile techno. Şi acolo prefera să meargă. Joop avea bani. Câştiga bine. Era foarte extravagant. Îi plăceau lucrurile extravagante", a mai spus prietenul pedofilului.

Rudele şi fostele iubite ale olandezului vor fi audiate în următoarele zile de autorităţile din Olanda. Olandezul suspectat că a ucis-o pe fetița din Dâmbovița e bănuit că a mai agresat o fetiţă de 8 ani în 2016 în Iaşi. În plus conducerea Poliției Române a cerut reanalizarea tuturor dosarelor penale înregistrate cu autor necunoscut.