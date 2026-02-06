Diana Jipa și Ștefan Doniga, primii artişti români care au susținut un concert profesionist în Antarctica. Au cântat pe 7 continente

Românii care au dus muzica clasică până la capătul lumii. Muzicienii Diana Jipa și Ștefan Doniga, în Guinness World Records și în Albumul Personalitățile Anului din România. Sursa foto: Antena 3 CNN

Diana Jipa și Ștefan Doniga au reușit o performanță care depășește granițele muzicii și intră în zona marilor realizări simbolice pentru România. Cei doi muzicieni sunt primii artiști români care au susținut un concert profesionist în Antarctica și, totodată, primii din lume care au cântat pe toate cele șapte continente într-un interval mai scurt de 100 de zile. Turneul lor global, desfășurat în 2024, a fost parcurs în 98 de zile și 22 de ore și a fost recunoscut oficial de Guinness World Records.

Performanța lor a fost un demers cultural de amploare. Concertele susținute de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga au avut loc în contexte extrem de diferite, de la săli de concert consacrate până la spații neconvenționale, culminând cu recitalul din Antarctica, un moment rar chiar și la nivel global.

Prin acest parcurs, cei doi artiști au reușit să ducă muzica românească pe toate continentele, într-o formulă profesionistă, coerentă și competitivă. Repertoriul ales a pus în valoare creația românească, integrată într-un discurs artistic adaptat publicurilor internaționale, fără compromisuri de conținut sau de calitate. Dincolo de record, turneul a funcționat ca un proiect de diplomație culturală, într-o perioadă în care vizibilitatea internațională se câștigă greu și se pierde ușor.

Pentru această realizare fără precedent, Diana Jipa și Ștefan Doniga au fost incluși în Albumul „Personalitățile anului din România”, lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Albumul reunește 100 de români care, prin rezultate concrete, contribuie la dezvoltarea și imaginea țării în domenii-cheie precum cultură, știință, educație, economie sau sport. Selecția vizează oameni care au transformat performanța individuală într-un reper public.

Albumul este conceput ca un proiect anual de recunoaștere a valorii autentice și de documentare a excelenței contemporane, într-un spațiu public în care astfel de repere sunt rareori puse în prim-plan. Includerea celor doi muzicieni confirmă faptul că performanța culturală poate avea același impact strategic ca realizările din domenii considerate, tradițional, mai „vizibile”.

Diana Jipa și Ștefan Doniga sunt cunoscuți pentru proiectele lor de recital reunite sub conceptul „Romanian Universal Road to Freedom”, prin care promovează constant muzica românească în țară și în străinătate. Parcursul lor profesional, construit prin ani de concerte, colaborări și proiecte tematice, a ajuns în 2024 la o bornă care depășește cariera individuală și devine un reper pentru scena culturală românească.