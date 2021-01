Diana Șoșoacă povestește cea mai cruntă experință a vaccinării: "Am crezut că mor!"

"Totusi sunt un senator, sunt un om al statului roman, sunt un senator care trebuie să aibă grijă de sănătatea poporului român şi sper să nu ajungem la vaccinarea obligatorie pentru că atunci poporul trebuie sa iasă în stradă. Nu ştiu dacă politicienii simt, dar România fierbe rău de tot. Eu cred că ar trebuie să aiba mult mai multă grijă ce hotarasc pentru ca noi suntem acolo şi avem o susţinere", a declarat Diana Şoşoacă, într-un interviu acordat România TV.

Senatoarea AUR a explicat de ce crede că nu o să se infecteze cu SARS-CoV-2, deşi nu poartă mască.

„Eu am avut Covid înainte să se nască, probabil că d-aia nu iau, că sunt imunizată. Tot la Balş m-am tratat şi nu m-au tratat cum trebuie. Noroc cu Paul Morar, marele nostru medic de medicină verde care mi-a prescris medicamente naturiste", a mai spus senatoarea.

Diana Șoșoacă a vorbit și despre experienţa vaccinării antigripale, un moment care a afectat-o grav la acel moment.

"Acum 20 de ani, m-am vaccinat antigripal, după câteva zile am făcut o gripă cumplita. O lună de zile am crezut că mor, 40 grade- 40,5 grade," a povestit Diana Şoşoacă.

Diana Șoșoacă a fost întrebată dacă vrea să fie președintele României. Ce a răspuns senatoarea AUR

Senatoarea AUR Diana Șoșoacă a vorbit recent într-un interviu despre activitatea s-a în Parlament, despre căsnicie, dar despre o posibilă candidatură la prezidențialele de peste patru ani. Avocata afirmă că cei care au obligat-o să intre în politică au fost bărbații din viața ei și mai mulți oameni politici.

„N-am sperat niciodată pentru că nu mi-am dorit. Am fost forțată de soțul meu, de Colceag, de Alexandru Stănila, care m-au obligat, si de multi alții. Mai toți sunt bărbați care mă împingeau pe mine. 2020 a fost luptă, oricum de 20 și ceva de ani m-am tot luptat și m-am luptat și în cei doi ani jumăte când am fost în Guvern și nu am avut cu cine să lucrez”, a spus Diana Șoșoacă, la România TV.

Câte ore muncește Diana Șoșoacă pe zi ca senator

Acesta afirmă că doarme doar câteva ore pe noapte deoarece muncește în cabinetul ei de la Parlament până la ora 3 dimineață.

„Am stat numai în Parlament. Eu plecam din Parlament, mă duceam la mine la cabinet unde am zeci de plicuri si stăteam până la 3 dimineața. Dormeam trei ore și mă duceam din nou la parlament unde mă duceam sa citesc legislația ce e pe ordinea de zi. O să îmi fac veacul prin Paralment”, a explicat Șoșoacă.

Senatoarea a spus că actualul ei soț și-a dat demisia de la locul lui de muncă pentru a o veghea mereu, după ce ar fi primit amenințări.

„El a trebuit să își dea demisia de unde lucra ca să stea cu mine non-stop evident. Nu e vorba de timp și el și-a dat seama că sunt niște probleme grave, si trebuie sa studieze cu mine la drept. El este chimist ca și profesie”, a povestit avocata.

Diana Șoșoacă, despre o posibilă candidatură la prezidențiale

„Îmi aduc aminte că trebuie să ai grijă ce spui de Crăciun și de 1 ianuarie că ți se va întâmpla. Cred că dacă ar fi să fac pasul ăsta tot bărbații din jurul meu m-ar obliga. Deocamdată nu putem să vorbim de așa ceva mai sunt patru ani. Nu știu dacă poporul român este pregătit să accepte o femei președinte”, a declarat senatoarea AUR, pentru sursa citată mai sus.