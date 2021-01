Diana Șoșoacă, la un pas să părăsească România pentru un job important

Despre originea sa, senatoarea AUR afirmă că provine din Macedonia, numele ei de fată fiind ”Iovanovici”.

”Iovanovici este numele meu de fată. Sunt macedoneancă din Skopie. Noi suntem din Macedonia. Deci jumătate din mine se trage din Skopie. Bunicii mei paterni de acolo vin", a dezvăluit Șoșoacă. Aceasta a mai mărturisit că a fost aproape de a părăsi România și de a se angaja pe un post în cadrul Ministerului Justiției din Canada. Totuși, dorul de casă a făcut-o să renunțe la plan.

”Am stat în Canada o lună şi jumătate. Chiar am avut posibilitatea să mă angajez la Ministerul Justiţiei de acolo, însă n-am putut. Am venit acasă de de dor. Nu am fost niciodată în Rusia. Mi-ar fi plăcut să merg să vizitez palatele, dar uite că nu a fost să fie. N-am nicio legătură cu Rusia. În Canada am fost la prietena mea.

Au fost nişte posibilităţi, dar le-am refuzat. Chiar lucram atunci în Departamentul de Comerţ Exterior, unde fusese schimbarea aceea, când câştigase PDL-ul. Eu eram pe cabinetul ministrului. Şi am plecat un timp pentru că erau acele discuţii cine rămâne, cine nu rămâne.

Eu oricum aveam profesia mea de avocat, nu mă interesa. Nu am vrut să particip la acele discuţii interminabile şi mi-am luat un concediu fără plată şi am plecat o lună şi jumătate la prietena mea în Canada”, a spus Șoșoacă.